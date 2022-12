La tradición de cada Mundial

Día de receso en el Mundial de Qatar. Después de casi tres semanas de un intenso trajín, se le pudo dar una pausa a la vorágine mundialista, y no es para menos, la labor ha sido ardua, pero como me dijera alguna vez Carlos Salvador Bilardo: “en el Mundial no se duerme”.

La gran disyuntiva del miércoles era dormir o conocer, porque de pronto se genera una ansiedad por estar en un lugar tan lejos de casa, en un país de una cultura diferente y no visitar sus sitios mas importantes, y que pasan los días y las semanas y a causa del deber no se puede turistear.

Las recomendaciones sobraban, pero porque el “shopping” también es importante. Una muy atractiva visita era la del Centro Comercial Place Vendome; algunos de quienes ya lo conocían dijeron ser no muy afectos a ir de compras, pero que el lugar valía la pena conocerlo.

Los que lo recomendaron lo hicieron bien, el lugar es espectacular, sin importar las glamurosas boutiques que hay, la construcción es imponente, con un evidente estilo francés que da origen a su nombre, pues el inmueble de grandes proporciones emula las construcciones de los palacios de Francia.

Cuenta con un espacio central descubierto en el que hay un gigantesco espejo de agua que se agita cada 40 minutos por un espectáculo de fuentes danzarinas y luces muy al estilo de las fuentes del hotel Velaggio de Las Vegas.

En el interior que es techado y donde se ubican las tiendas y restaurantes que de todo tipo se pueden encontrar, todo es en color blanco, el piso de mármol y los muros pintados de ese mismo color, que hace a los espacios deslumbrantes y solamente en ciertos puntos se colocan remates dorados, algo que les gusta mucho utilizar.

Los precios no son muy “populares” que digamos, y es evidente que es la gente con mayor capacidad adquisitiva la que puede pagarlos.

Al medio día antes de ir al Place Vendome, se invitó a un Partido de Leyendas Mundialistas con motivo de una causa social. Convocó la Fundación Futbol Forever, que dirige Alejandro Gutman, quien desde hace un par de décadas viene trabajando en Centroamérica, puntualmente en El Salvador, aplicando la Cultura de la Integración para combatir la pobreza.

En una de las canchas de pasto sintético de la Universidad de Doha se disputó el encuentro en el que se pudo constatar el talento y la calidad de algunos de los futbolistas que en su momento fueron protagonistas en una Copa del Mundo.

Participaron jugadores que han logrado levantar el trofeo de la FIFA: Mauro Silva con Brasil en Estados Unidos 94 y Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti con Argentina en México 86.

Además de ellos le dieron realce al partido Carlos “Pibe” Valderrama, Iván Zamorano, Hristo Stoichkov, Carlos Tenorio, Mauricio “Chicho” Serna. El árbitro fue el argentino Javier Castrilli, mundialista en Francia 98, y el Director Técnico, Bora Milutinovic, quien se sentó en una de las bancas, pero que dadas sus reconocidas capacidades como un magnífico publirelacionista saludaba y conversaba tanto con sus dirigidos como con los del otro equipo.

Al caer la tarde el partido terminó, los sudorosos protagonistas fueron solicitados por los representantes de los medios de comunicación que en buena medida se dieron cita, sumándose ademas familiares, amigos y algunos aficionados que se enteraron del partido y acudieron, la suma de todos le dio un sabor especial a la muy agradable y emotiva convivencia que cada cuatro años se da, y lo mejor, todo por una buena causa.