La tormenta se aproxima

Son las seis de la mañana. Mientras pienso sobre el tema que abordaré en la columna que te encuentras leyendo, un viento huracanado azota los ventanales de mi departamento. Me pregunto: ¿cuántas tormentas hemos superado a lo largo de nuestras vidas? Me contesto, muchas, innumerables y concluyo: a pesar de todos los contratiempos que hemos enfrentado, aquí estamos y aquí seguiremos porque esta, no otra, es nuestra patria.

Los próximos meses serán cruciales para la República. Elegiremos a las personas que gobernarán nuestro país del año 2024 al 2030. Cuando se disputa el poder, los seres humanos sacan lo mejor y lo peor de sí. Habituados, desde los años treinta del siglo pasado, a que la sucesión entre gobernantes se realice pacíficamente, suponemos que hoy no será distinto. ¡Cuidado! Es de público conocimiento que algunos presidentes fueron tocados por la ambición de ejercer el poder más allá de su periodo. Por las mentes de Miguel Alemán, Luis Echeverria y Carlos Salinas pasó la peregrina idea. Quien estuvo más cerca de lograrlo fue Calles, que extendió su poder durante el llamado “Maximato”. El atrevimiento concluyó con su destierro. Hoy, el Presidente está siendo atraído por la pretensión de continuar mandando a través de una sucesora que garantice la continuidad de la llamada “cuarta transformación”. Mesianismo puro.

Cuando una idea se vuelve obsesiva, nubla e inhibe la capacidad de reflexión. López Obrador pretende cambiar el estado de cosas que prevalece en el país a partir de la idea de que nuestros males se deben a un modelo económico expoliador y al deshonesto desempeño de quienes gobernaron en los últimos sexenios, sin considerar que hoy existen fenómenos que influyen, a querer o no, en nuestras vidas y hace algunos años eran menores o desconocidos -la delincuencia, entre otros-. “Abrazos, no balazos” es una frase que revela la existencia, el reconocimiento, aceptación y subordinación del Gobierno a poderes fácticos. La zorra no se ve la cola.

El Presidente actúa como juez que censura el pasado, pretendiendo no entender que los funcionarios son proclives a la corrupción y que la geopolítica y la economía son ingredientes que influyen y, en algunos casos, determinan el camino de los pueblos. México no es una isla perdida en medio del mar. Somos la doceava economía del mundo y la realidad es que nuestra vinculación con los EUA es inevitable. ¿Qué sería de nuestro país aislado del mundo, sin las remesas de los paisanos, el turismo y la inversión extranjera?

De cara al futuro, es fundamental que tomemos conciencia de cuatro cosas: primera, no somos ajenos a lo que está sucediendo. Segunda, no nos podemos substraer de esa realidad. Tercera, como parte de la sociedad, tenemos una corresponsabilidad con el país y, cuarta, disponemos del voto para decidir cómo queremos vivir y quiénes deben gobernarnos. Es fundamental que conozcamos a quienes pretenden ocupar los cargos públicos. Esperemos que la cordura prevalezca y superemos con éxito los nubarrones que anuncian la proximidad del meteoro. El poder del voto es nuestro: ¡ejerzámoslo!