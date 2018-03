La rebelión de los colgados

La Fecha 11 resultó ser la navaja que cortó las rachas negativas de algunos equipos, particularmente de aquellos que soportaban una fuerte presión y al menos en esta jornada saborearon las mieles del triunfo, algo que poco lo han podido disfrutar.

El Atlas, después de seis partidos, consiguió su segundo triunfo del torneo y esta vez no fue “a lo Atlas” como venció al Puebla. Le bastó un gol de Milton Caraglio para llevarse los tres puntos. El argentino es de las contadas contrataciones que genera dividendos.

Los rojinegros iniciaron el partido sabiendo que su “hermano” Morelia había vencido al Veracruz, por lo tanto, los Tiburones seguirían en el último lugar de la tabla de cociente. Los atlistas se mantienen en el último lugar de la competencia, pero la confianza que dan los triunfos de algo les habrá de servir. Por cierto, hablar del equipo que puede descender es un tema que hay que tomar con las reservas del caso, porque puede resultar que nada es lo que parece y que a la postre el muerto gozará de cabal salud, por aquello de la certificación de los equipos de la Liga de Ascenso; no sería la primera vez que sucede.

El Guadalajara, sin jugar tan bien como en otras ocasiones, esta vez sí supo ganar, pasó fatigas para imponerse a Lobos BUAP, pero logró mantener la ventaja conseguida en forma temprana por conducto de Macías para consumar su segunda victoria del campeonato y truncar una racha de siete jornadas sin conocer el triunfo.

La Liguilla sigue lejana para la Chivas, pero los tres puntos sumados en Puebla son importantes como el hondo respiro para los de Almeyda en una semana compleja para los rojiblancos en lo deportivo por la derrota en Seattle y en lo extra deportivo por la controversia causada por las declaraciones de Alan Pulido y por el desenlace que tuvo la designación de Francisco Gabriel de Anda como Director Deportivo. Por lo que es el Guadalajara, su caja de resonancia es enorme y con frecuencia se sobredimensiona lo que pasa o de lo que se cree que pasa en el entorno de las Chivas.

Lo más relevante para el Rebaño es el partido de pasado mañana contra Seattle Sounders, porque de no ganar la eliminatoria, se frustrará el objetivo de llegar al Mundial de Clubes. Por lo demás, Almeyda no entró en polémicas públicas al respecto de la contratación de un Director Deportivo que él no consideraba necesario, habiendo solicitado un asistente al que le puso nombre y apellido: Benjamín Galindo, pero Jorge Vergara consideró otra cosa y donde manda capitán no gobierna marinero.

El Cruz Azul ganó y goleo al Pachuca 5-0, siendo el marcador con el que los cementeros se reencontraron con el triunfo luego de ocho jornadas, justo en la primer semana de trabajar el “coaching mental” con el especialista Bernardo Angulo.

El América cortó su seguidilla de tres empates y alargó su racha en condición de invicto al vencer un desdentado León debido a la ausencia de varios de sus elementos más importantes. El invicto americanista se extiende también a la Concachampions. Por ahora las Águilas vuelan alto y habrá que ver hasta dónde llegan.