La pregunta

La cercanía que he tenido con el mundo de la discapacidad los últimos 38 años, edad de mi hija Martita quien nació con Discapacidad Intelectual, me ha permitido vivir experiencias, lo mismo complejas e indescifrables, que profundamente espirituales y humanitarias.

La ruta de este trayecto conduce invariablemente a una gran pregunta: la razón y en consecuencia la misión de habitar este maravilloso cuan ininteligible mundo. Me resisto una y otra vez a creer que todo ha sido un accidente genético y punto.

No cesa de bullir en mi conciencia las diferentes formas de enfrentar la vida de ellos y nosotros, personas que nos hemos puesto la etiqueta de “normales”. Aquí algunas actitudes tan reales como innegables. Para fines de identificación: *ELLOS y NOSOTROS. *Actúan con humildad cuando se les insulta. *Respondemos con violencia a los insultos. *Llegan al final de sus vidas sin las manchas de las pasiones. *Terminamos nuestro paso por la vida pintados del oscuro color de las pasiones. *Aceptan y pronto olvidan su realidad. *Recorremos la vida renegando por aspirar irrealidades. *La humildad es el hilo conductor de su vida. *Encadenamos nuestra existencia al orgullo y la vanidad. *Su fragilidad la vencen soportándola. *Nos damos por vencidos ante el mínimo tropiezo. *Cualquier apoyo lo consideran magnífico. *Despreciamos lo poco porque anhelamos lo muchos. *Aman a todos los que los rodean. *Con tal de someter al prójimo recurrimos a injusticias y tiranías. *No ponen condiciones para recibir amor. *Cualquier afecto lo condicionamos. *Temores y codicia, palabras que no existen en su vocabulario. *Codiciamos al que ha escalado alto pero tememos emprender la escalada. *Se quitan el pan de su boca para darlo al prójimo. *Guardamos lo superfluo para entregarlo a los pobres. *Son invencibles porque a todos tratan con amor. *Ponemos precio al amor que entregamos y por lo tanto somos vulnerables. *Son gloriosos por naturaleza, la fama no les preocupa. *Preferimos la mala fama que la anonimia. *Alcanzan con fe inquebrantable las cumbres del espíritu. *A tal grado nos materializamos que desbarrancamos nuestra fe. *Son mensajeros de paz y caridad. *Somos practicantes de la religión de la desmesura. *La paz y la serenidad es una forma de ilustrar su vida. *Odios y violencias oscurecen nuestra existencia. *No aspiran sumar bienes materiales. *La ambición material la ponemos por encima de la verdad. *Recibir buen trato con amor, su única aspiración. *Para nosotros, dinero y poder, valores aspiraciónales sin resistencia. *Desde el principio de los tiempos han sido humillados y maltratados. *La evolución humana ha logrado sofisticar las formas de crueldad. *No discriminan, no ofenden, no mienten. *Discriminación, condición consustancial a nuestra forma de vida. *Han esperado pacientemente que se les haga justicia. *La justicia la tomamos por propia mano permaneciendo indiferentes a su causa. *Confían que llegará el día que reciban un trato que les implique porvenir y bienestar. *Nuestra falta de solidaridad los arrincona en el olvido.

Notables diferencias entre el comportamiento de vida de una persona con discapacidad intelectual contra una persona “normal”, lo que nos hace recurrir a una pregunta ineludible: ¿en cual lado esta la discapacidad ¿aquí o acá? Usted que opina.

Felices fiestas, invitándolos a pensar tres segundos en ellos. Salud. D. M. aparecemos de nuevo el 12 de enero de 2018.