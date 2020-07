La pesadilla del Leicester, un rebrote y otros temas

- Antes del parón por el COVID-19, Leicester City llegó a tener 15 puntos de ventaja sobre el Manchester United en la lucha por un boleto a la UEFA Champions League, pero los “Foxes” apenas lograron nueve de las últimos 27 unidades en disputa y se quedan fuera del Top-4 en la última jornada. Aunque su trayectoria es exitosa, al entrenador norirlandés Brendan Rodgers le vuelven a acechar las críticas por dejar escapar los éxitos en los momentos decisivos, como le pasó con el Liverpool cuando tuvo en sus manos ganar la Premier League. El resbalón de Steven Gerrard ante el Chelsea en 2014 se repite seis años después en los regates fallidos del portero Kasper Schmeichel, los penales cometidos por Johnny Evans o la lentitud de Wes Morgan.

- Pese a los incrédulos y los conspiranoicos, la pandemia actual es el mayor reto que ha enfrentado la humanidad en mucho tiempo. El Fuenlabrada, equipo de la Segunda División española, anunció 28 casos positivos de COVID-19 en su plantilla de jugadores y empleados, pese a los confinamientos y las pruebas que se realizan en entornos controlados. Aunque el club tenía posibilidades de jugar el Playoff de Ascenso a Primera División, la Liga de Futbol Profesional (LFP) anunció la suspensión de su último juego contra el Deportivo La Coruña, y con ello, Fuenlabrada pierde sus opciones de intentar ascender de categoría. El mal manejo sanitario de esta situación (Fuenlabrada viajó a La Coruña sabiendo de sus casos positivos) ha vulnerado el futbol español y recordado una lección propia de este año: el peligro del coronavirus siguen latente y el deporte no está a salvo.

- El Istanbul Basaksehir se ha coronado por primera vez campeón de la Superliga de Turquía. Un artículo de la agencia EFE hace hincapié en dos situaciones que rodean a este club. El primero es su rápido éxito deportivo tras ascender a Primera en 2014, y el segundo es el contraste entre el poco apoyo popular que recibe y el respaldo del régimen turco encabezado por Recep Tayyip Erdogan. La fortaleza económica del club y su cercanía al poder (su presidente está casado con una sobrina de la esposa de Erdogan), ha permitido al club realizar fichajes de veteranos ilustres como el brasileño Robinho (ex Real Madrid y Manchester City), el senegalés Demba Ba o el holandés Eljero Elía; así como intentar ganar popularidad en un sector de la población islamista y conservador (esto último no lo ha conseguido). El futbol de Turquía vivió en el último año un cambio de papeles, lo que conllevó a que, por primera vez en mucho tiempo, los dos equipos más grandes de esa nación -Galatasaray y Fenerbahce- no se clasificaran a competiciones europeas.

- Al unísono de las grandes competiciones locales de Europa, otras Ligas de segundo nivel están cerrando con sus respectivos campeones: Portugal (Porto), Grecia (Olympiakos) o Rusia (Zenit). Otras Ligas ya no se reanudaron: Escocia terminó su campeonato el 3 de marzo tras 30 jornadas disputadas, con el Celtic como campeón por novena ocasión consecutiva. Bélgica le entregó el título al Brujas y Francia al París Saint-Germain (PSG), pero Holanda declaró desierta la Eredivisie cuando Ajax y AZ Alkmaar iban empatados en puntos en la primera plaza, a falta de nueve jornadas para que terminara la competencia.