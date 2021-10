La muerte de Powell y los conflictos del Covid

La noticia de la madrugada del lunes fue: ‘A pesar de estar vacunado, por complicaciones con el Covid 19, muere Collin Powell’. El general que se distinguió por su extraordinaria carrera militar y diplomática en Estados Unidos, llegando a ser el primer afroamericano en ser jefe del Estado Mayor Militar Conjunto y primer secretario de Estado de color, ya tenia desde hace tiempo otros padecimientos, como era un un Mieloma Multiple y Parkinson. Pero, el contagio del virus con la combinación del tipo de cáncer en la sangre debilitó la capacidad del cuerpo para luchar contra las infecciones y lo hizo más vulnerable, lo que a la postre provocó su muerte, dicen los especialistas.

Sin embargo, a pesar de los padecimientos previos y una precaria salud, fue el virus convertido en detonador y usado como argumento principal en el motivo en la muerte de tan importante personaje. Y es que el germen, microbio o bacilo se ha convertido en el protagonista de nuestra vidas y el centro de atención en ya casi dos años que tiene en vilo al mundo.

Pero no solamente el virus no ha mantenido en alerta, sino que ha venido a crear una serie de conflictos sociales que van más allá de los generados por una pandemia. Y si no, vemos algunos casos más recientes.

California se convertirá en el primer estado de Estados Unidos en exigir que los alumnos de escuelas públicas y privadas estén vacunados contra el COVID-19. La vacuna contra el coronavirus -como requisito para registrarlos al próximo año escolar- se añadirá a las 10 que ya se piden a los niños en edad escolar, incluyendo la del sarampión y la de las paperas, según anunció la semana pasada el gobernador, Gavin Newsom. Y el lunes, miles de alumnos dejaron de ir a clases y los padres de familia salieron a las calles a protestar por la medida, argumentando que ellos son los únicos que tienen el derecho de decidir sobre la vacuna y no mediante una imposición gubernamental, anticipándose que el polémico tema llegará hasta la Corte Suprema.

Mientras que en Chicago, la orden de la alcaldesa Lori Lightfoot de exigir a todos sus agentes de la policía que se vacunen, se ha topado con mucha resistencia en el sindicato del gremio, y unos tres mil oficiales han dicho que están dispuestos de llegar hasta las últimas consecuencias para no someterse a la disposición. Esta situación contrasta con lo que sucede en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis se opone a la idea de un mandato de vacuna y deja que sea cada empleado quien decida si acepta o rechaza la inoculación.

En Nueva Jersey, es obligatorio ya que todos los empleados del sector educativo, incluyendo los de las guarderías, estén debidamente vacunados, lo que ha causado reacciones en pro y en contra, llegando al extremo de someter demandas oponiéndose a la reglamentación.

En el mundo deportivo, el caso más relevante en los últimos días es el de Kyrie Irving, estrella de los ‘Nets’ de Brooklyn, quien ante la órdenes de la NBA de que todos los jugadores se vacunen, se ha negado y no solo ha puesto en riesgo su carrera, sino la millonaria inversión que la marca deportiva Nike tiene de por medio en la liga a través del jugador.

La oposición de muchos grupos y personas a recibir la vacuna nos hace meditar más sobre lo que escribe en la última edición de la revista TIME el doctor Raj Panjabi, quien es coordinador mundial en Estados Unidos en contra de la malaria, quien sobre la importancia de la vacunación señala, “Construyendo un sistema para combatir la pandemia de hoy, es el camino más efectivo para prepararnos para la pandemia del mañana”. ¿Usted, qué opina?

