La migración, un fracaso de la humanidad

En los últimos 100 días más de 300 mil migrantes han sido arrestados en la frontera sur de los Estados Unidos. Un promedio de 5,000 por dia -que es una cantidad impresionante- de acuerdo con el último reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los centros de detención -del lado estadounidense- y de asistencia -del lado mexicano- de la frontera en diferentes poblaciones a los largo de los 3,200 kilómetros limítrofes entre México y Estados Unidos están saturados.

Esto no es nuevo ni producto de modificaciones a las políticas de migración. Tiene muchos meses y en parte es como resultado de la aplicación -desde la administración Trump- del Título 42, que habla del protocolo cuando las personas traten de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre, son devueltas inmediatamente al país por el cual ingresaron México- y si eso no es posible, son regresadas a su país de origen. Todo eso ha generado que centros de detención del lado estadounidense, así como refugios de asistencia del lado mexicano se encuentran no solamente saturados, sino al doble de su capacidad.

El presidente Biden ha ordenado que los menores de edad que viajan solos, sean atendidos y no regresados, lo que ha provocado que casi 200 mil niños se encuentren bajo la protección del gobierno. Recientemente una comisión de legisladores -republicanos y demócratas- quienes estuvieron en la frontera, han solicitado al presidente Biden no levantar restricciones del Título 42 hasta no tener un plan que garantice la seguridad en las poblaciones fronteriza.

Sin embargo, la tragedia de migrantes que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos no es única en el planeta. El año pasado 3.4 millones de personas llegaron a otros países en el mundo y miles están atrapados en algunas fronteras huyendo de la violencia, la persecución o la violacion de derechos humanos, según revela el informe Global Trends de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas dado a conocer el viernes. Y agrega que hasta el 2020 se tienen registradas a 82.4 millones de personas que han migrado en busca de un mejor futuro, lo que representa el uno por ciento de la población mundial.

Lo que resulta muy revelador en el informe, es que el 42 por ciento de los migrantes, son menores de 18 años, como se refleja de la misma forma en la llegada de migrantes a nuestra frontera norte. Mientras que lo preocupante, dicen las estadísticas, en los últimos diez años la migración se ha duplicado, muy a pesar de que 99 países han cerrado totalmente sus fronteras -sobre todo el año pasado a consecuencia de la pandemia-.

En el informe Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, condenó como un “fracaso épico de la humanidad” la situación de los migrantes, porque todo se debe a “conflictos provocados por el hombre. Lo que falta es voluntad política y liderazgo”.

El reporte indica que la migración es algo natural, que no se puede impedir y que por el contrario hay que buscar protocolos de asistencia para aquellos migrantes que salen de sus países bajo ciertas amenazas o peligros. Y es por ello que Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados expresa preocupación por las palabras de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien en su reciente visita a Guatemala dijo a quienes intentan emigrar a su país, “No vengan, No vengan’. Y concluye con una esperanza, de que esa no sea una nueva política migratoria de Estados Unidos. ¿Usted, qué opina?

