La innovación como motor de la economía

Hoy, estamos viviendo un momento histórico que se quedará grabado en la mente de los seres humanos, y que posteriormente será reconocido como el año de las mayores pandemias que ha vivido la humanidad. Todas las afectaciones que se han presentado en diversas áreas como pueden ser las económicas, sociales, familiares, profesionales y personales, por mencionar algunas, son grandes retos y obstáculos que han impedido lograr las metas y/o propósitos que se establecieron a principio de año, sin embargo para otros han sido momentos de grandes oportunidades, de crecimiento, romper paradigmas, innovar o cambiar la forma de hacer las cosas. También ha servido como un reflejo de la colaboración y empatía que las personas podemos tener entre nosotros mismos.

La actualidad, nos lleva a vivir en un nuevo mundo, donde se crean cambios radicales que motivan a innovar. Para entender mejor lo anterior, es importante compartir la definición de innovación según el Manual de Oslo: “Utilizar el conocimiento y generarlo de ser necesario, para crear productos, servicios o procesos nuevos en la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado”. Este concepto nos invita a reflexionar en todo lo que ha cambiado en nuestro estilo de vida desde marzo de este año, ya que no tenemos las mismas actividades, no trabajamos, pensamos, convivimos de la misma manera como lo hacíamos hace poco más de siete meses, lo que ha provocado buscar diferentes maneras para ser productivos, impartir clases en línea desde grados de educación básica hasta superior y posgrado, detonando en los profesores la necesidad de captar la atención del alumno, encontrando nuevos modelos educativos donde se involucre más la curiosidad, investigación y aprendizaje práctico en los estudiantes. Las empresas se han dado cuenta que depositando confianza en sus trabajadores hay quienes responden con cambios positivos o generan propuestas para hacer mejor las cosas, estos y otros tantos impactos generados por el cambio en nuestro estilo de vida.

Los UP Innovation Awards premian a los mejores nueve proyectos de innovación en México. ESPECIAL

Todo esto refleja los cambios favorables que el mundo demostró, no por sí solo, sino por el esfuerzo que los seres humanos realizaron para mantenerse a flote en estos tiempos de pandemia y que aún no se ha terminado, ahora es el momento de innovar, de proponer cambios, de mejorar o transformar, es por ello que la Universidad Panamericana lanza a nivel nacional, todo México es bienvenido a participar en los UP Innovation Awards, que tienen el objetivo de atraer, evaluar, seleccionar y premiar a los 9 proyectos más innovadores del país, desarrollados en siete diferentes áreas temáticas:

-Internet de las cosas: Sacar el mayor provecho en todos los objetos que nos rodean en conexión con internet para monitorear nuestros pasos, desarrollar sistemas de seguridad, registrar nuestro pulso, etc.

-Educación: Todo lo que involucra desde la creación de conocimiento, su captura, distribución y actualización ofrece un gran potencial para crear herramientas, conocimiento y mecanismos de distribución para la vida post-COVID-19.

-Movilidad Urbana: Detonar oportunidades para crear transportes masivos con alto nivel de protección sanitaria, identificación de contaminación durante el transporte de la gente en las ciudades, gestión del tráfico etc.

-Biotecnología y Salud: Desarrollar vacunas, conocer la forma que las enfermedades evolucionan y tener nuevos medicamentos, así como estudiar la reacción humana a nuevos tratamientos en combinación con la Biotecnología y otras áreas para garantizar la supervivencia humana.

-Energías Renovables: Pasar del petróleo a nuevas tecnologías relacionadas con los recursos naturales.

-Software (TIC’s): Esta industria tuvo un gran impacto con el COVID-19 acelerando la transformación digital a niveles nunca antes vistos e invitándonos a nuevas maneras de colaboración, comunicación, seguridad e interacción para mantener el nivel de vida y eficiencia necesarios.

-Industrias Creativas: Al pasar más tiempo en casa, la gente necesita más elementos de esparcimiento que alimente su interés, disminuya el estrés y aumente el nivel de optimismo y felicidad por medio de una combinación de humanismo, psicología y entretenimiento cultural.

Cada una de estas áreas temáticas ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida del ser humano y esto es lo que se busca en los UP Innovation Awards. Te invito a conocer más sobre ellos en www.upia.mx.