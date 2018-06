La frontera, el miedo y Sasha Sokol

Durante el mes de marzo pasado vi por televisión una entrevista realizada a una migrante hondureña. Ella junto con su hija atravesaría México para llegar, con su aliento de esperanza a Estados Unidos.

El reportero le preguntaba si no le daba miedo —sobre todo, en momentos donde había salido a la luz todo las vejaciones que vivían muchos inmigrantes en territorio nacional—, la hondureña dijo que no, estoica. Ya para el mes de abril el presidente Trump había dejado clarísima su postura racista, inhumana y nacionalista en cuanto a migración latinoamericana se refiere.

No había logrado el sí del Congreso para el muro, pero para el año 2017 había firmado un decreto que prohibía la entrada de gente proveniente de Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Iraq a los Estados Unidos. La medida fue temporal y las imágenes de pasajeros varados en los aeropuertos dieron la vuelta al mundo.

Trump parecía un chiste, pero no estaba bromeando.

El reportero le volvió a preguntar a la migrante hondureña si no le daba miedo enfrentarse a alguna de las “ocurrencias” de Trump, ella dijo que no, que venía de un país que no hacía nada por ella ni por sus hijos y que prefería enfrentarse a la incertidumbre de las políticas migratorias que regresar a vivir en un entorno de violencia, donde le esperaba la muerte.

Los migrantes no se van de su país porque quieren, se van huyendo del olvido de sus gobiernos, se enfrentan con la ruta del terror en territorio mexicano (contrabandistas, coyotes corruptos, narcos, etc) para darse de frente con la inhumana filosofía de Donald Trump “Tolerancia cero” para todos aquellos que quieran ingresar de manera ilegal en Estados Unidos.

Sabíamos que Donald Trump era capaz de hacer esto. Y lo hizo. Ha separado a los hijos de sus padres, para meter a los pequeños en una especie de albergue temporal en lo que se resuelve la situación migratoria de los progenitores. Hay niños de menos de cuatro años, solos.

Estamos indignados y ¿qué vamos a hacer?

¿Qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto? ¿Cuál es el discurso de alguno de los candidatos? ¿Dónde está Peña Nieto? ¿El cancillerazo Luis Videgaray? ¿En serio esto se va a resolver con boletines de prensa y comunicados? En una especie de broma mal contada, Sasha Sokol —sí, la ex timbiricha— le reclamó vía twitter a Videgaray de tener 33 mensajes que hacían referencia al triunfo de la Selección y ninguno en relación a la separación de las familias en la frontera.

Qué hacemos… Llorar de rabia y pedirle a Sasha que nos ayude a resolver, porque el gobierno mexicano nomás no. Es para desangrarse del dolor y de la rabia.