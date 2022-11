La falsa seguridad de los mansos

Entre dos descripciones contrapuestas de la realidad estamos inmersos en el país, en Jalisco, en donde el gobernador aseguró que de 2018 a la fecha el descenso de los delitos es agudo, que no estamos igual que entonces, y no sólo porque él lo haya declarado, sino porque las cifras de las que se valió lo indican; y fue a más, esa atrocidad llamada desaparición forzada no tiene el rango numérico que algunos maliciosos y maliciosas muestran, y los motivos por los que las personas desaparecen son de índole personal, apenas una de cada diez es sustraída de su entorno contra su voluntad.

La narración antagónica afirma que estamos muy mal, que hay una crisis de seguridad, los criminales matan a la hora que quieren, en el sitio que les viene en gana y disparan e incurren en todo tipo de delitos como si autoridad no hubiera, y va a más: vivir en la ciudad es inseguro, en la que sea, y no queda sino cambiar de hábitos y gastar en alarmas, en bardas y rollos de alambres de púas.

Especulemos que la vida puede seguir así, cada bando asomado a su balcón; en uno se regodean por el bien hecho, desestimando la manera de ver la vida en sociedad desde el otro, en donde se adaptan para sobrevivir y progresar, a pesar de que la realidad que experimentan es adversa desde los arreglos institucionales.

Pero la vida no puede seguir así, el enfrentamiento es inevitable, porque quien postula que las cosas de la seguridad pública mejoran año con año no tolera que alguien haga público su desacuerdo, y lo que le resulta más insultante es que haya quienes se empeñen en usar los cotidianos hechos violentos como meros desmentidos de la realidad de sus guarismos, por lo que decidió entrar a saco en la otra: dos periódicos, una estación de radio, un periodista y una televisora universitaria, según mostró en pantalla hace unos días, toman sólo una de las realidades, perjudican a la otra y provocan un mal clima; es de sospechar que ese mal ambiente lo resienten en la realidad que sus gráficas describen, porque en la otra, el mal ambiente que delincuentes y gobiernos imponen es rutinario.

Lo prudente, ante semejante desencuentro, es preguntar: ¿de veras? ¿Esos medios de comunicación son culpables de la especie de ahogo que se siente al caminar por una calle en la noche, al dejar la casa sola o al pensar en las hijas, en los hijos, y su vida en el transporte público, en sus diversiones? ¿Son responsables de la pésima impresión que dejan los tiroteos y los narcobloqueos? ¿De los homicidios de rutina y de la impunidad que ya es rasgo costumbrista? Los miles de desaparecidos, las fosas clandestinas las violencias contra las mujeres, la extorsión ¿son invenciones de comunicadores con piel delicada o perversos? Para anular la percepción negativa y relajarse en el espacio público, ¿bastará revisar los cálculos del Gobierno para suspirar con alivio? Es decir, si cancelamos los diarios y silenciamos los noticieros, ¿se acabó la bronca?

Para ayudar a responder, acudamos a algunos datos que dan cuenta del estado de las cosas en la realidad en la que la inseguridad parece no cesar. Son del Inegi, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del tercer trimestre de 2022, presentada hace unas semanas. El levantamiento de la información fue en 75 ciudades del país; de Jalisco, en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. En septiembre, en el municipio capital, 83% de la muestra afirmó que su ciudad era insegura, fue el más alto de entre los seis, el más bajo, Puerto Vallarta, 29%. Salvo Zapopan, que de 49% en septiembre de 2021 pasó a 61% en 2022, las variaciones en los demás, en el mismo lapso, fueron menores.

Los anteriores son los números que suelen privilegiarse al citar la ENSU. Hay más. Felipe Rodríguez, de Jalisco Cómo Vamos, extrajo otros de la hoja de cálculo del INEGI; se refieren a cómo en cada ciudad se enteran sobre la situación de la seguridad pública.

En números cerrados, “Viendo noticieros en televisión” 71% en Tlajomulco, 69% en Tonalá, 65% en Zapopan, en Guadalajara 54% y en Puerto Vallarta 44%. Seis de cada diez personas en Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara lo hacen “Platicando con familiares, vecinos o conocidos en los alrededores de su vivienda”, en las tres restantes demarcaciones los porcentajes van de 54 a 56%.

Le sigue Facebook, con porciones de 44 a 64% (en Puerto Vallarta). A través de Whatsapp: Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, de 21 a 32%, Zapopan y Vallarta: 15 y 18% respectivamente. Por medio de noticieros en la radio, uno de cada cuatro, en cifras redondas, excepto en Tlaquepaque, 13% y en Puerto Vallarta 11%. “En Internet (páginas, periódicos, revistas, YouTube)”: Guadalajara 29%; Tonalá 19%; Tlajomulco 14%; Tlaquepaque 16%; Zapopan 28%; Vallarta 27%.

“Platicando con compañeros de su trabajo o escuela”, cantidades que están entre 14 y 27 por ciento.

En fin, si por presiones aceptamos privilegiar la realidad establecida a partir de las estadísticas que se desprenden de las carpetas de investigación de la Fiscalía, no queda sino concluir que existe un complot contra el Gobierno, y no podrá ser contrarrestado con el expediente de denostar unos cuantos medios de comunicación; para no andar con soluciones a medias, hay que abarcar también los noticieros de la tele, todos, las pláticas entre vecinos, familiares y amigos, el uso de Whatsapp y de Facebook.

Está difícil, lo sabemos, por eso es claro que los medios mencionados por el gobernador durante su Informe sobre seguridad no fueron sino emblemas del mal que luce, por el encono de sus señalamientos, como el más grande que nos aqueja en seguridad pública: la libertad, la de pensar, de expresarse, de sentir y manifestarlo. Seguridad de ensueño sin libertad o libertad sin seguridad, es la disyuntiva esbozada. Que la Constitución nos agarre confesados.