La encrucijada de Osuna

Y continúa la lenta y larga historia de varios episodios en relación a la acusación que existe contra el pelotero mexicano José Roberto Osuna Quintero, en cuanto a haber cometido asalto violento —violencia doméstica— en agravio de una joven mujer con la que se supone tenía estrecha relación personal incluyendo habitar juntos, asunto que por el momento es aún tema ubicado en la esfera administrativa, pero que a partir del próximo día 9 de julio podría pasar a convertirse en causa de orden criminal.

El señalado día 18 de junio llegó y Roberto Osuna decidió, aconsejado por el grupo de sus asesores jurídicos que encabeza el letrado Domenic Basile, no presentarse ante las autoridades en esa fecha, por más que había adelantado un par de días antes que iría a declararse no culpable y así enfrentar el proceso en busca de obtener una resolución que señale la no existencia de elementos sólidos de prueba en su contra y poner fin a ese proceso, habiendo optado por ello en vez de buscar el arreglo con la presunta víctima o ella hubiere desistido de la acusación o incluso haberse declarado culpable en busca de obtener una sanción leve y acabar así con el proceso, ya que ahora el asunto se deberá desahogar a fondo y podría ser sumamente tardado, aunque quizá lo que animó a los abogados de Osuna es el buscar que se resuelva la anulación de la acusación y el chamaco quede limpio, pudiendo con ello además lograr que la organización de Ligas Mayores (Major League Baseball MLB) no determine imponer además una sanción diversa a la que pudiera dictar la autoridad judicial en contra de Osuna. Hay que precisar: de haberse declarado culpable, Osuna podría concluir más rápido el proceso, ya sea llegando a un acuerdo ágil con la presunta víctima del ataque del que se le acusa y obtener el desistimiento de la acusación fincada en su contra concluyendo el episodio o incluso sin llegar a tal posible acuerdo presentar alegatos con supuestas circunstancias atenuantes y obtener una sanción no muy gravosa, mas en cualquiera de ambos casos sería muy posible o casi seguro que la MLB habría determinado una sanción administrativa en el ámbito de su competencia como regulador de las sanciones por conducta impropia de los peloteros. Siendo esto al parecer lo que Osuna y sus abogados procuran evitar, no obstante que ello les genere dedicar más tiempo al tema hasta resolverlo de fondo con una sentencia favorable al chamaco sinaloense y por ende el lanzador perteneciente a Azulejos de Toronto deba permanecer más días o semanas aún suspendido y sin poder ver acción. Hay que recordar que Osuna está sin jugar desde el pasado día 8 de mayo del actual 2018, sin duda afectado en su condición física, técnica y emocional.

Por lo pronto la Oficina del Comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha extendido por cuarta ocasión la suspensión contra el chamaco oriundo del poblado sinaloense Juan José Ríos, cercano a Culiacán, y esa suspensión que se llama técnicamente “licencia administrativa” (permiso con goce de sueldo para no jugar hasta en tanto se resuelva su situación legal o lo dicte así la MLB) será por ahora vigente hasta el 25 de junio, mas siendo mucho muy posible, casi seguro, que volverá a ser renovada hasta al menos el día 9 o 10 de julio, tras que quizá el día 9 pueda haber algún avance en el proceso, pero, debiendo advertirse que la suspensión podría fácilmente ser ampliada de nuevo a fin que sólo se le permita volver a jugar a Osuna hasta que se resuelva en definitiva su asunto legal, siempre y cuando pueda evadir una suspensión administrativa que por varios juegos, quizá más de 30, pueda imponer la oficina de Manfred si es que es señalado culpable el pelotero tras ser determinado así por las autoridades judiciales. Es el riesgo que tiene Osuna, de ahí que su situación es compleja y por ello se ha aventurado en cuanto a que el chamaco ya perdió la temporada.

Debe recordarse que el pasado día 8 de mayo ocurrió el problema extradeportivo que está generando esa afectación a la lucida carrera que como pelotero llevaba hasta entonces Roberto Osuna, detenido ese día en la madrugada tras que la Policía de Toronto recibió una denuncia y el chamaco fue capturado pasando unas horas en privación provisional de libertad en instalaciones policiales para ser liberado con reservas y citado a la comparecencia que fue dictada para desahogarse el día 18 de junio y a la que ya se anotó decidieron no asistiere y haberlo hecho a través de un abogado.

Lo cierto es que no se advierte se vayan a presentar pronto circunstancias favorables para que en un corto plazo pueda Osuna volver a estar activo en el roster de su aún equipo Azulejos de Toronto, ya que incluso podría llegar a afrontar problemas severos de tipo migratorio que no sólo estarían afectando su desempeño en la actual campaña 2018 de las Grandes Ligas, sino que también su futuro mediato como jugador en el máximo conjunto de circuitos del beisbol profesional por equipos en el orbe. Es de recordar que dado que la legislación canadiense no establece el término de violencia doméstica, el cargo que está ahora investigándose contra Osuna Quintero es el de asalto a una mujer y podría encarar una situación muy delicada endilgándosele otros cargos y por lo tanto ello le haría perder el resto de la campaña al hasta hace poco cerrador titular de Toronto. El problema severo para el relevista es que podría ser vinculado a proceso penal por un conjunto de cargos criminales como asalto, asalto sexual, acoso violento agravado para fines de violación a la libertad sexual y extorsión. Ojalá logre salir airoso y pueda encontrar la forma de recuperar pronto su buen estado físico y anímico, con ayuda suficiente y quizá logre volver a jugar.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com