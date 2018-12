La desgracia de Taibo II

Paco Ignacio Taibo II llegó el lunes a las oficinas del Fondo de Cultura Económica para asumir la dirección. Señaló, dice, que AMLO le dijo que así lo hiciera, hasta que se resolviera el tema de la llamada Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Por lo pronto el escritor cuenta con un edicto que le permite comenzar con las funciones que viene anunciando realizará en el FCE.

A mí, Paco Ignacio Taibo II me gustaba mucho como escritor, de hecho su biografía del Che Guevara es una de mis favoritas, también es conocido por su notorio activismo a favor de MORENA y por su espíritu de izquierda, sabroso y dicharachero. A mí personalmente me gustaría que no se hubiera equivocado. A mí personalmente me gustaría que fuera mi gallo. Pero no. Creo que esta vez se equivoca -él y López Obrador -.

Este momento es clave para el futuro del país. Es un momento dentro del cual importa mucho la trayectoria (me parece un acierto los recién anunciados cargos culturales a nivel nacional, todos los ahí nombrados tienen amplia trayectoria, han chambeado pues), pero también importa el cómo se hacen las cosas. No es nuevo que la manera en la que Taibo II dice las cosas cause problemas, por ejemplo, cuando dijo que habría que “gobernar por decreto”, “expropiar empresas” o “quitar concesiones”. ¿En qué piensa cuando dice eso?

Uno como creador puede abrevar de todos los libros, obras, óperas, películas y formas de pensar que hagan resonancia con lo que somos y hacemos, pero representar a otros en asuntos en cargos culturales de estatura nacional merece más que “ganas” de que las cosas sean otras, se necesita mucho más que “espíritu libertario”, se necesita haber trabajado con la gente o para la gente, se requiere de prudencia, muchísima trayectoria, legitimidad y educación. Taibo II se olvida de la prudencia y la educación. Le gana el arrojo por decir que el país “está jodido”. Le gana la pasión y el mesianismo, le gana la víscera. Pierde él, ya perdió. Y perdemos todos.

El Fondo de Cultura Económica es financiado por el Estado pero tiene presencia en todo Latinoamérica. Taibo II cometió una imprudencia mayúscula en el contexto de la FIL es decir, de la Feria Internacional del Libro (en español) más importante del mundo.

Detalle, nada más.

En vísperas de la investidura de López Obrador soltó la lengua a lo “misógino”, “a lo barrio”, “a lo grosero” en un evento cultural de proporción mundial. Ya pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter. Bien, es lo mínimo que puede hacer, pero que llegue al FCE en actitud de “aquí no ha pasado nada” me preocupa muchísimo. Hace falta más que pasión de querer cambiar el mundo.