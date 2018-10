La democracia en manos de los súper ricos. La oligarquía en el poder

Estamos ingresando a la era del poder en manos de los súper millonarios, así como ha estado en manos de los militares o de los políticos, hoy en día nos gobiernan los grandes capitales internacionales. Los corporativos de las grandes empresas que tienen sucursales en cada rincón de este planeta, y que así han logrado conocer y dominar los diversos escenarios político-culturales de casi todos los pueblos y etnias de este mundo.

“Poderoso caballero es don dinero”, y con la fórmula del “dinero hace bailar al perro” logran intervenir e influir en los partidos políticos y los gobiernos para llevar sus intereses a las diversas cámaras y a los sectores de la administración pública de su incumbencia.

El poder lo ejercen inyectando dinero a las áreas que son indispensable para seguir lucrando y expandiendo sus monopolios. Tienen la gran ventaja e realizarlo en negociaciones que se hacen en lo oscuro, tras bambalinas y bajo la mesa, es decir que son muy discretos y que no se note que son el “poder tras el trono”.

Desde las campañas políticas encuentran la sutil manera de hacer valer el peso de su chequera y logran inclinar la balanza hacia donde más les conviene y sin que se sepa lo que están planeando. Y muchas veces para amarrar bien sus propósitos invierten en dos o más candidatos a la vez con tal de asegurar sus planes.

Los multimillonarios han encontrado una gran fórmula, para gobernar con sus ideas y dinero, sin necesidad de ser objetos de la crítica de los medios y de la sociedad que los juzga y analiza.

Muchos empresarios se han convertido en políticos y muchos de estos se han convertido en empresarios. La mancuerna se ha unido para lucrar con el poder y conseguir todo tipo de beneficios para incrementar el capital.

Así que estamos ante una poderosa alianza que ha tomado el poder y se lo ha arrebatado al pueblo.

Desde la mercadotecnia política, hasta muchas iniciativas de ley se cocinan en las lujosas oficinas de los millonarios, por quienes nadie ha votado ni están bajo la mira del escrutinio social. Hacen lo que les viene en gana y lo implementan a sus anchas, sin que el pueblo y las instituciones se percaten de su modo de operar.

El dinero sirve más que sólo comprar objetos y obtener lujos y comodidades, compra también voluntades y puestos políticos. Los permisos, los inspectores y muchas leyes tienen su precio y al fin y al cabo se pueden adquirir. Y si no al fin y al cabo, los adinerados más poderosos y sin escrúpulos, saben muy bien que nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos, como decía el General Obregón y si no se aplica la sencilla fórmula de “plata o plomo”. Así que ahora muchos políticos le ponen el tapete rojo a los multimillonarios y le rinden cuentas a ellos y no a los electores.