El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, aseguró que de llegar a convertirse en el siguiente gobernador, sus prioridades estarán en combatir la inseguridad, construir la Línea 5 del Tren Ligero y ampliar la cobertura de salud a las distintas regiones del Estado, lo que incluye la construcción de siete hospitales.

En materia de seguridad, dijo que impulsará la creación de la Policía Estatal de Caminos con 450 elementos que, insistió, no trabajarán aplicando multas, sino que sólo se encargarán de vigilar las carreteras, principalmente aquellas que se encuentran en los límites de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato o Michoacán.

“Tenemos que cuidar los límites territoriales de Jalisco con los Estados que hoy, hay que decirlo, nos están contaminando. Y puedo decir que prácticamente son Entidades gobernadas por Morena”, añadió el aspirante en entrevista con este medio.

Afirmó que la obra insignia de su Gobierno en materia de infraestructura y movilidad será la Línea 5 del Tren Ligero.

“La Línea 5 se va a construir sobre los derechos de vía del ferrocarril, no vamos a tomar carriles de Carretera a Chapala, o mucho menos como el proyecto que sería un desastre para la ciudad, el proyecto de Morena: construirla sobre Avenida López Mateos”, detalló el también empresario.

La línea ferroviaria, compartió, correrá de El Salto hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en paralelo de la Carretera a Chapala hasta llegar a Tlaquepaque, y posteriormente llegará hasta el Parque Agua Azul, para continuar hacia la Avenida Agustín Yáñez. Después pasará por Mariano Otero y por la Zona de la Minerva hasta terminar en el Estadio AKRON, que será una de las sedes del Mundial de Futbol de la FIFA que se celebrará en 2026 en el país, Estados Unidos y Canadá. El inmueble albergará cuatro partidos.

El nuevo transporte, explicó Lemus, será posible gracias al derecho de vía de Ferromex y será cristalizado bajo un esquema de inversión público-privada, tal como se construye actualmente la Línea 4, previendo que sean necesarios 13 mil 300 millones de pesos para hacerlo posible.

“Podría haber en el futuro una segunda etapa, pero eso no creo que me vaya a tocar verlo a mí, para llegar al Technology Park y hasta el municipio de Tala, para que mucha gente que vive allá venga a trabajar y se regrese”, agregó el abanderado naranja.

También apostará por la ampliación de la Línea 1 en su tramo Sur hasta el poblado de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga, como una vía de movilidad alterna al caos vial existente en la Avenida López Mateos. Para ello serán necesarios alrededor de nueve mil millones de pesos.

En materia de salud, el alcalde tapatío con licencia se comprometió a la construcción de siete hospitales regionales en los siguientes municipios: Puerto Vallarta, Encarnación de Díaz, Jamay, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque (por el Cerro del Cuatro), Zapopan (en Tesistán) y Ciudad Guzmán.

Además, aseveró que se encargará de consolidar el sistema universal de salud que ha comenzado en esta administración estatal, a través del impulso de nosocomios de especialidad para que las personas no tengan que viajar hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara para ser atendidas.

“No solamente jamás entregaría ni a la Cuarta Transformación, ni a nadie, el sistema educativo y el sistema de salud de Jalisco. Voy a conservar ambos y los voy a fortalecer. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, que, a través de los hospitales regionales y los hospitales de especialidades sigamos atendiendo de cerca la salud de los jaliscienses”, expresó el candidato.

Lemus Navarro tiene experiencia en la política, pero comenzó en el sector empresarial y llegó a ser el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco. También trabajó en los medios de comunicación como locutor de radio.

Su irrupción en la escena política se suscitó tras ganar las elecciones a la presidencia municipal de Zapopan en 2015 con Movimiento Ciudadano, venciendo a Salvador Rizo (del PRI) y Guillermo Martínez Mora (del PAN). Posteriormente, logró ser elegido de nuevo en 2018, siendo el primer alcalde zapopano reelecto.

En 2021 se postuló a la Presidencia Municipal de Guadalajara, misma que obtuvo tras derrotar por más de 20 puntos al candidato de Morena, Carlos Lomelí Bolaños.

Ahora buscará ser el próximo gobernador de Jalisco y el segundo representando a Movimiento Ciudadano.

La Línea 5 del Tren Ligero se dividirá en diversos tramos: de Carretera a Chapala (a la altura del aeropuerto) a Lázaro Cárdenas, hasta llegar a la Calzada Independencia, y luego por Agustín Yáñez e Inglaterra hasta terminar en Aviación, en las cercanías del Estadio AKRON. Tendrá un parque lineal en Avenida Inglaterra. ESPECIAL

Pide ejercer el voto parejo para tener gobernabilidad

En entrevista para EL INFORMADOR, Pablo Lemus nos comparte sus orígenes empresariales y musicales, así como sus pensamientos sobre el mundo político de hoy y el derrotero de los comicios del 2 de junio.

A lo largo de la charla, así como durante su campaña, el abanderado naranja ha hecho hincapié al pedir a los ciudadanos “voto parejo” por todos los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), para poder tener gobernabilidad y así hacer realidad los proyectos que está prometiendo en campaña, como la Línea 5 del Tren Ligero o siete nuevos hospitales regionales.

“Lo que estamos pidiendo es un voto parejo naranja, todo naranja, por eso quiero pedirles su apoyo, su voto y su respaldo”, afirmó Pablo Lemus.

También ha sido uno de los ejes de su campaña en redes sociales. “En esta elección, hay dos caminos, defender a Jalisco con Movimiento Ciudadano o retroceder con Morena y su falsa transformación. Este 2 de junio, vota todo naranja”, declaró Lemus en un video junto a otros aspirantes a puestos de elección popular.

Pero además de la política, Pablo Lemus se considera bueno en otras áreas de su vida. Se dijo especialista en música, gracias al negocio familiar especialmente impulsado por su padre.

“Yo desde muy chaval empecé a trabajar, desde los 14 años, con mi papá en los veranos, en la tienda de música que teníamos. Después, cuando entré a la carrera en el ITESO, estudiaba de siete a 11 de la mañana, y después me iba a trabajar a la tienda de Plaza del Sol, que era la que quedaba más cerca para después regresarme al ITESO en la tarde. Entonces me fui haciendo especialista, desde conocer los instrumentos musicales, pero sobre todo porque mi papá y yo éramos los que manejábamos toda el área de discos y cassettes. Entonces me prepararon, me capacitaron muy bien durante muchos años para conocer, entender y disfrutar de todo tipo de música”, explicó Lemus Navarro.

Así, dijo, se convirtió en un apasionado fan de la música, teniendo entre sus amistades a muchos artistas con quienes ha compartido distintos momentos de su vida, siendo uno de ellos Alejandro Fernández, exponente internacional de la música regional, como lo fue su padre, Vicente Fernández, Fernando Olvera o Fher de Maná, es otro de sus más allegados.

“Me encanta escuchar música, principalmente me gusta el rock y el rock inglés. Me encantan grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles que son extraordinarios, Queen, o sea, muchos grupos ingleses. Pero también me encanta el rock en español porque además fue con lo que crecí. Mexicanos me gustan mucho grupos como Caifanes, Maná, Sombrero Verde, y El Tri con Alex Lora”, dijo el candidato respecto de sus gustos musicales.

Lemus confesó que su libro favorito es “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, pues dijo, es de maravillarse cómo el personaje principal describe sus visitas a los distintos mundos.

Aunque disfruta mucho leer libros sobre economía, el que más marcó su juventud, dijo, fue “Metamorfosis” de Kafka, pues la historia describe de una forma detallada la vileza humana, reveló.

“Mientras una persona es el sustento de su hogar y es útil, es tratado con mucho respeto y con mucho cariño. Gregorio Samsa entonces empieza a deformarse en una especie de escarabajo terrible. Entonces su familia, que antes él la mantenía, acaba pasándole un plato de comida sucia por debajo de la puerta y se olvida de él y lo deja abandonado. Esa es la vileza humana: mientras eres útil, pues eres bienvenido, y cuando ya no eres útil, eres olvidado y vilipendiado”.

Otro de los libros más importantes para su vida, comentó, es “De qué Hablo Cuando Hablo de Correr”, de Haruki Murakami, pues dijo, ha llevado a la práctica sus reflexiones cuando sale a correr, pues es bien conocido que disfruta de este deporte, y aprovecha para correr las carreras que se cruzan a su paso para mantener su ritmo y sus tiempos, pero también para mantenerse saludable.

Hablando sobre deportes, Pablo Lemus confesó que en su adolescencia jugó futbol, pero tras los cambios de escuela se desmotivó de este deporte retomando el ejercicio en la universidad, siendo precisamente el correr donde encontró su afinidad, que al día de hoy mantiene.

¿Qué opina de?

Pablo Lemus comprende que las relaciones sociales son clave para el desarrollo de una figura política, por lo que respondió cautelosa y respetuosamente con las primeras palabras que se le vinieron a la mente al escuchar los nombres de personajes que hoy lideran la agenda pública de Jalisco y México. Estas fueron sus respuestas:

AMLO:

Presidente popular.



Sheinbaum:

Carácter fuerte.

Xóchitl Gálvez:

Mujer meritoria.

Jorge Álvarez Máynez:

Político con futuro.



Gobernador de Jalisco:

Líder político de MC en Jalisco.



Ricardo Villanueva:

Buen rector para la UdeG, sin duda.

Laura Haro:

Una mujer inteligente y con carácter.

Claudia Delgadillo:

No tiene idea de Jalisco.

Pablo Lemus:

Próximo gobernador.

Prioridades: la familia, la amistad y hacer el bien

Entre las respuestas del candidato Pablo Lemus se revela que, para él, lo más importante es la familia, la amistad de las personas y hacer el bien desde cualquier trinchera en la que uno se encuentre.

Compartió sus vivencias de la infancia, en las que, si bien se refleja a un pequeño Pablo juguetón y aventurero, también mostró su lado sensible al platicar un poco sobre el fallecimiento de algunos de sus familiares más cercanos, situaciones que lo marcaron desde entonces.

También mostró su lado más aplicado y el cómo los errores lo han llevado a alcanzar aprendizajes que ha puesto en práctica a lo largo de su trayectoria política, la cual lo ha hecho alcanzar dos alcaldías y hoy, ser candidato por el Gobierno de Jalisco para el periodo 2024-2030.

¿Qué dice sobre su futuro luego de la política? Aquí lo responde.

- ¿De qué te arrepientes a tu edad?

- Probablemente de no haber estudiado economía, que era mi pasión. No la encontré en Guadalajara, hubiera sido más tenaz para encontrar la carrera de Economía.

- ¿El mayor logro o satisfacción?

- Mi familia.

- ¿El mayor fracaso?

- Una rosticería que inicié cuando estaba chavo y quebré como sapo, porque no era lo nuestro. La puse con un socio en Plaza Terranova y hasta la fecha no sé cocinar ni un pollo, mucho menos antes. Estaban malísimos, una receta pésima que agarramos, teníamos una pésima administración, no atendíamos el negocio porque estábamos en la universidad. Tronamos como sapos, pero se aprende de esos errores.

- ¿El mejor y peor recuerdo de niño?

- Jugar en los lotes baldíos, era una pasión. Cuando vivía con mis papás, en la casa de la colonia donde vivíamos no había casas, eran prácticamente lotes baldíos y ahí me enseñé a andar en bicicleta, a correr, a hacer muchas vagancias que hacíamos los niños.

- ¿El peor recuerdo de niño?

- La muerte de mis tíos. Muchos hermanos de mamá murieron cuando estaba chavito y fueron uno tras otro tras otro. Eso se me quedó muy marcado. Mi tío Chuy, que era como mi tío consentido, murió cuando yo tenía 6 años, en un accidente automovilístico en Tapalpa. Y de ahí luego murió mi tía Beba de un derrame cerebral; mi tío Alfonso de un infarto; Ramiro de una enfermedad rara, y mi tío Ramón, de infarto. Fallecieron en un periodo de siete, ocho años, cuando yo era niño.

- ¿Eras bueno para estudiar?

- No era tan bueno, era de ochos, nueves. No era de los más estudiosos, pero sacaba buenos promedios, siempre acabé bien, y fui de menos a más. Me hice más estudioso en la carrera, después fui todavía más estudioso en el posgrado, y aún más estudioso cuando estuve en el Ipade (estudió allí la especialidad de Alta Dirección de Empresas).

- ¿Cómo te ves en 10 años?

- Lo único que espero es que después de ser gobernador de Jalisco, la gente me trate con cariño y con respeto. Eso es a lo único que aspiro una vez que acabe mi Gobierno, nada más, que la gente, cuando vaya un restaurante o que vaya al cine, me salude y me diga “cómo estás” y que me dé un abrazo. Y me veo, pues a lo mejor cuidando nietos. Eso sí, nunca me veo retirado, me quiero morir con los zapatos puestos. Después de ser gobernador me gustaría hacer alguna labor social, de apoyo a asociaciones civiles, culturales, musicales. Un pendiente de vida que tengo, y en este amor que tengo por la música, quisiera escribir una canción. Fher de Maná me ofreció ayuda para sacar una.

- ¿Descartas algún paso mayor en la política?

- No me gusta sudar calenturas anticipadas. De verdad quiero ser gobernador de Jalisco porque tengo la experiencia, la pasión, la visión para gobernar bien este Estado. Estoy enamorado de mi Estado, de su gente.

- ¿Quién es tu principal amigo?

- Tengo muchos amigos. La persona a la que le tengo más confianza es un primo hermano que veo muy poco, pero que crecimos desde niños. Poncho es la persona con la que tengo mayor conexión porque crecimos desde niños, crecimos como hermanos. En la política, Juan José Frangie es mi más cercano.

- ¿Quién es tu mayor inspiración?

- Hay políticos que he admirado muchísimo. Me llaman mucho la atención, primero, la visión de Winston Churchill. Me parece extraordinario como un estratega. Es muy interesante la carrera de Felipe González; hay una frase que no es de él, pero la encarna perfectamente, que dice que el poder es como un violín, se toma con la mano izquierda, pero se toca con la derecha. Y esto es una política pública que yo he seguido: hay que ver por la gente más necesitada, pero hay que ver muchas estrategias que tengan que ver con el fortalecimiento de la inversión y el desarrollo de las economías. Emmanuel Macron también me parece un gran gobernante de Francia, y muchísimo me sigue inspirando a la fecha, así como Barack Obama, quien ha sabido mantener su vida pública después de haber sido presidente (de Estados Unidos).

- ¿Dejarías la política por la familia?

- Claro, toco madera, pero claro que la dejaría. Dejaría cualquier cosa, no solo la política, por mi familia. Pero también estoy en la política por mi familia, y con el apoyo de mi familia.

- ¿Qué mensaje le das a los lectores y cibernautas de EL INFORMADOR?

- Que salgan a votar este 2 de junio. Hay que ejercer el derecho al voto, y les hago un llamado sencillo: a revisar la historia, el pasado de cada uno de los candidatos que estamos en la boleta. Los políticos no nos describimos por nuestros discursos, por nuestras palabras o nuestras promesas, nos distinguimos por las acciones que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra vida familiar. Yo tengo 26 años de casado, cuatro hijos, y en mi caso, en la vida empresarial, en la vida política, lo que he hecho es haber sido presidente municipal de Zapopan dos veces, y de Guadalajara. Es decir, la experiencia está en la capacidad de gobierno que tenemos, no por las promesas.

CT