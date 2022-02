La “agenda oculta” de Milagros Valenzuela

A Milagros Valenzuela Flores la tragedia le llegó muy joven. El 30 de octubre de 2015 su hermano Alejandro Guadalupe fue desaparecido en Los Mochis, Sinaloa. Milagros tenía 14 años y desde entonces vio y acompañó a su madre Cecilia Flores Armenta en la búsqueda de su hermano. En lugar de encontrarlo, la tragedia encontró de nuevo a Milagros y a su familia. Otro hermano, Marco Antonio, fue desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Quino, en Sonora.

Ante la insensibilidad y poca o nula respuesta de las autoridades, Cecilia Flores fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora ahora integrado por 210 madres. A pesar de que Cecilia Flores no ha encontrado a sus hijos, este colectivo ha encontrado al menos 75 cuerpos, hijos de distintas madres.

Desde los 14 años Milagros Valenzuela ha acompañado a su madre en este peregrinar de buscar a sus hermanos, y para fortalecer este trabajo, fundó Jóvenes Buscadores de Sonora con el objetivo de buscar en vida a sus familiares, encontrarlos para cerrar el duelo y terminar con el dolor interminable de no tenerlos. Esta es la agenda de estos colectivos que el gobernador de Jalisco dijo desconocer el martes pasado.

En un episodio más de las desastrosas declaraciones en este tema, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez cuestionó el derecho de colectivos de familias de otras entidades, a venir al estado a hacer búsqueda de manera directa, ante la inacción de las autoridades de todos los niveles.

Enrique Alfaro dijo el martes sobre la presencia de una brigada de búsqueda proveniente de diversos estados: “Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”.

Con esta declaración el gobernador descalificó, y por tanto puso en riesgo, a las familias organizadas que decidieron formar una brigada de búsqueda en Jalisco. Además de Madres Buscadoras de Sonora, Jóvenes Buscadores de Sonora y familias de los estados de Michoacán, Tamaulipas, Aguascalientes y Colima, había colectivos de Jalisco como Entre Cielo y Tierra, Más 1 igual a todos, Una promesa Por Cumplir, Hasta Encontrarte y Corazones Unidos.

Ya fuera por convencimiento o porque los asesores le hicieron ver el pésimo error al descalificar esta brigada compuesta por madres buscadoras, el gobernador del estado rectificó y se disculpó con representantes de estos colectivos el mediodía del miércoles 23 en Casa Jalisco.

Luego del encuentro, Enrique Alfaro publicó un mensaje en sus redes sociales y dijo: “Tras aclarar dudas e información que generó malentendidos, les dije de frente y a los ojos que estoy para ayudarles y que estoy a sus órdenes para saber cómo las apoyamos”. Y añadió: “Se acordó una agenda de atención especial, en coordinación y con comunicación directa. Para el gobierno este es un tema de la mayor relevancia. Definitivamente fue una reunión muy positiva que me deja claro que hablando de frente es como nos podemos entender mejor todas y todos”.

Aunque sea por la enorme presión política generada por las reacciones negativas en redes y medios ante la desafortunada declaración del gobernador, el cambio de actitud y el ofrecimiento para recibir a los colectivos abre una oportunidad para que otros colectivos de Jalisco sean recibidos por el Ejecutivo estatal para que recoja sus peticiones y exigencias para hacer del sistema estatal de búsqueda un mecanismo eficiente y detener la epidemia de desapariciones que ocurren en el estado.

Lo más probable es que la reunión del gobernador con integrantes de la brigada de búsqueda sea apenas una reacción mediática y efímera y que el gobierno continúe administrando la grave crisis de desapariciones forzadas que padece la sociedad jalisciense. Pero el episodio se convirtió en un momento político para recordarle al gobierno estatal que el de los desaparecidos es el principal problema del estado y que las intenciones y las agendas de los colectivos no son incomodarlo, sino encontrar a sus hermanos ausentes.

Al ser preguntada sobre las declaraciones del gobernador, el pasado martes, Milagros Valenzuela dijo: “Hacemos el trabajo que el gobierno de Jalisco no realiza”. Y cuando el gobernador puso en duda sus intenciones, respondió: “tengo dos hermanos desaparecidos, así que dime, qué intereses puedo tener”.

rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar