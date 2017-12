La afición respalda y dice: #TodosSomosCharros

Hoy los Charros de Jalisco vuelven a ver acción en su estadio, el Panamericano de Beisbol de la Colonia Tepeyac, en Zapopan, reciben en el primer juego de la serie de tres cotejos a los Águilas de Mexicali, quienes con el arropo de su fanaticada esperan doblegar y quizá hasta por barrida los caporales albiazules jaliscienses, a fin de poder estar en la posibilidad de remontar y salir del oscuro sótano en que se encuentran, con un saldo desfavorable de tan sólo tres victorias frente a nueve derrotas en lo que hasta ahora va del calendario ordinario de juegos en esta segunda vuelta, tras haber sufrido una humillante hilada de tres fracasos ante los Mayos de Navojoa en el Estadio Manuel “Ciclon” Echeverría de la famosa “Navoyork” del Sur de Sonora, equipo que ya tiene a Charros como clientes favoritos para propinarles humillación como la que les endilgó al barrerlos en los tres juegos del serial que se efectuó entre el viernes 1 y el domingo 3 de este mes de diciembre, de ahí que los pupilos de Roberto “El Chapo” Vizcarra estarán procurando desahogarse ganándoles la serie y por barrida a los cachanillas de la frontera bajacaliforniana, lo que de entrada no se antoja difícil, ya que Charros ha demostrado capacidad para ganar cuando juegan ante su público, que los ha estado apoyando siempre inyectándoles estamina y pasión a fin que saquen la garra y jueguen usando toda su calidad de buenos peloteros, ya que es indudable que el roster activo e incluso el ampliado de los albicelestes locales se compone de los mejores beisbolistas, esperando que este día “se pongan las pilas y se saquen la espina” haciendo su mayor esfuerzo, ya que además de ayudarse a levantar en el standing, deben darle una satisfacción a su noble afición.

Antes de irse a enfrentar a los Mayos, ocurrió la remoción del ahora ex mánager Tony Tarasco, quien desafortunadamente fracasó por muchas razones, entre lesiones, bajas de juego de varios peloteros y también los errores en la conducción del propio Tarasco y su cuerpo técnico de apoyo, siendo claro que no pudo aplicar la famosa “sabermetría” y el equipo terminó la primera vuelta en la parte media de la tabla, pero cayendo hasta casi el fondo del standing al obtener demasiadas derrotas frente a escasos éxitos, siendo no obstante grato advertir que la llegada de Roberto Vizcarra como nuevo piloto encendió la esperanza en cuanto a que Charros puede lucir acorde a la capacidad de sus peloteros, ya que el escuadrón se vio de nuevo jugando alegre y apasionadamente hilando un par de éxitos, pero todo volvió a oscurecerse en la trágica visita reciente a Navojoa.

Roberto Vizcarra conoce a la perfección la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), nuestro máximo circuito beisbolero jugándose en invierno, y seguramente ya estará pensando los movimientos necesarios en su orden al bate y en el roster activo, a efecto que los campiranos puedan responder a su máxima capacidad y volver a la senda del triunfo. Es de esperarse que a Vizcarra le apoye totalmente su directiva a efecto que tenga la autoridad total para apretar las tuercas a los peloteros que de alguna forma no están generando su mejor esfuerzo y se afinen todas las líneas. Es deseable que sigan brindando su gran labor peloteros sólidos y honestos como José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza, Edson Daniel García, Agustín Murillo, Tyler Alexander, Amadeo Zazueta, Alberto Carreón, Anthony Alford, Donald Dewees Jr., por tan sólo citar a algunos de ellos, mas resultando exigible que dejen la modorra o la negligencia aquellos que teniendo capacidad no están mostrándose lo útiles que deben ser para que la novena obtenga todos los triunfos que requiere y debe lograr, pudiendo resaltar entre ellos a Jarrod Saltalamacchia y Japhet Amador, que no han estado a la altura de sus altos salarios y prestaciones.

La afición estará hoy en el estadio apoyando a Charros y seguirá impulsándolos demostrando que es real ese grito emotivo que dice: #TodosSomosCharros, ese público que ha respondido a la gran labor que la directiva ha realizado al ofrecer un estadio cómodo con ambiente festivo, pero estrictamente seguro y de convivencia familiar que hace que acudan y estén satisfechos por haber disfrutado gratos momentos, pero seguramente estará presionando para además observar y disfrutar triunfos, como los que han tenido en casa, ya que la mayoría de las derrotas han ocurrido fuera de casa. Hay la esperanza que Roberto Vizcarra encontrará la fórmula para que además de ganar en casa el equipo vuelva a ser mayormente ganador cuando juega como visitante.

Charros debe mostrar que puede ganar muchos juegos y calificar a la postemporada, porque en realidad tiene todo para ello y sólo falta que se note más la mano firme del nuevo mánager a quien la directiva debe respaldar sin regateos, sólo así se podrá seguir aspirando al tan anhelado campeonato que la afición ya merece. ¡Si se puede, Vamos Charros!



