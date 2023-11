La Inteligencia Artificial debe ser prioridad nacional

La inteligencia artificial nos inunda poco a poco. En los dispositivos, en las finanzas, en la mercadotecnia y en muchos otros campos, hay millones de máquinas generando “pensamientos” y “aprenden” a tomar decisiones emulando a los humanos.

Videos, voces, textos, programas informáticos, predicciones y soluciones sofisticadas en todos los campos se suceden ahora todos los días, gracias a la más potente herramienta creada por el hombre; una que lo superará en muchos campos.

Su uso mejorará la vida de muchos, pero desde hace años, se ha advertido del riesgo que significa su desarrollo incontrolado. Algunos de sus desarrolladores hicieron un llamado en el pasado mes de mayo al lanzar una declaración en una sola frase: “Mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto a otros riesgos a escala social, como las pandemias y las guerras nucleares”; su intención fue llamar a los líderes del mundo a tomarse en serio el riesgo.

Hablaron directamente de extinción; muchos creyeron que era una exageración que alimentó el debate en los círculos de la industria y los gobiernos, elevando la presión para establecer límites que permitieran evitar una catástrofe. Aquel manifiesto suscrito, entre otros, por los CEO de las principales empresas desarrolladoras como Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de Google DeepMind, y Dario Amodei, de Anthropic, así como otras advertencias provenientes de sectores militares resonaron hasta que el pasado 30 de octubre el Presidente Biden de Estados Unidos firmó un decreto que obliga a las empresas dedicadas a la IA a notificar a las autoridades cualquier avance que suponga un “riesgo grave para la seguridad nacional, económica o para la salud y seguridad públicas”, y creó un nuevo organismo: la Junta de Seguridad de IA, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.

El mandatario usó facultades extraordinarias de origen militar y afirmó tajante: “La tecnología debe ser gobernada, no puede haber discusión”. Días después, el 1 y 2 de noviembre en Londres, el Primer Ministro del Reino Unido convocó una cumbre sobre el tema, que produjo la Declaración de Bletchley, de la que vale la pena resaltar algunas frases (la declaración puede verse en: https://www.safe.ai/statement-on-ai-risk): “Riesgos de seguridad particulares surgen en la “frontera” de la IA. Pueden emerger riesgos sustanciales debido a un posible uso indebido intencional o problemas de control no deseados relacionados con la alineación con la intención humana.

Estas advertencias implican el riesgo de que la IA pueda, en cuestión de pocos años, sustituir muchas tareas que ahora hacen las personas y superar ampliamente su desempeño, para bien y para mal. La productividad en ciertos campos puede dispararse, generando distorsiones económicas y ampliando las brechas digitales.

Pero una vez que las máquinas saben pensar y tomar decisiones como los humanos, podrían rebasar los límites éticos del comportamiento, si no se establecen regulaciones efectivas. Las máquinas podrían desconectar pacientes, atacar enemigos sin intervención humana, suplantar personas y tomar decisiones financieras, así como influir en los procesos de compra o en las votaciones democráticas mediante comunicaciones falsas. Podrán realizar muchas tareas por las que no cobrarán salarios ni pagarán impuestos, podrán desarrollar cualquier acción sin límites morales. Eso no es ciencia ficción sino aplicaciones ya activas.

Por eso, muchos países han establecido grupos de trabajo en la materia; México debería colocar el tema como prioridad. Es lamentable que nuestro país no asistiera a suscribir la Declaración de Bletchley como sí lo hicieron otros países del continente como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Chile. Dada nuestra posición geopolítica, el tema es vital para el futuro porque queramos o no, estamos inmersos en la mayor transformación tecnológica que haya visto la humanidad. Vamos tarde como género humano y en México el tema se toma a la ligera. Mientras todos estamos distraídos, algunos líderes del mundo han decidido regular la herramienta más poderosa que el hombre ha creado, por algo será.

luisernestosalomon@gmail.com