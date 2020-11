La FIL y Andrés López

Oye Andrés, ¿de dónde inventas que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, está trabajando y existiendo contra ti?

Mira Andrés López, mañana día 30 de noviembre es el día de tu santo, de San Andrés Apóstol que está en el cielo; ya te lo dije una vez, pídele a San Andrés, tu patrono, que te ayude a usar correctamente tu cerebro. Él te va a hacer caso, en tu beneficio y el de los mexicanos, al equilibrar tu proceder, sin inventos ni ocurrencias ilógicas basadas en tus caprichitos, sin analizar la mayoría de tus actitudes y decisiones ¡sólo a tu gusto!

Por si no te has dado cuenta, o no lo quieres ver y aceptar, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, ha sido acreedora y ha recibido múltiples premios y trofeos a nivel MUNDIAL, es la Feria del Libro número uno de habla hispana a nivel mundial, últimamente recibió el Premio Princesa de Asturias, otorgado por la fundación del mismo nombre, que su meta es la promoción de los valores culturales y humanísticos que son patrimonio universal.

Por esa causa, la Universidad de Guadalajara promovió y realizó la FIL, que es la segunda Feria del Libro más grande del mundo después de Frankfurt y ha sido una gran realización de su fundador Raúl Padilla, presidente de la FIL, quien recibió el Premio Princesa de Asturias. Ojalá hubiera muchos mexicanos como Raúl Padilla, con esa visión, esa dedicación y esa entrega, que ha llegado a realizaciones increíbles en beneficio de Jalisco y de México; y asimismo tú te dieras cuenta de esa gran calidad, visión, dedicación y realizaciones que ha logrado Raúl y que tú, Andrés López, ni siquiera estarían dentro de tu imaginación ni de tus ridículas ocurrencias y caprichos.

Mira Andrés López, analiza y conoce la FIL antes de expresar tonterías y babosadas. Visita la FIL, vas a comprender su gran valor y el extraordinario orgullo que es para México; date cuenta realmente lo que es la FIL y no veas “moros con tranchete”. La FIL no está contra ti, está a favor de México y los mexicanos.

A propósito, ¿ya leíste el artículo que publicó Forbes, la prestigiada revista conocida internacionalmente? Un artículo muy fuerte describiéndote a ti y tu proceder, que perjudica a México y a tu “amado pueblo”.

Mira Andrés, habla con San Andrés, tu patrono, te va a escuchar y va a mejorar tu negativa y caprichosa actitud y va a aclarar tu mente ¡y vas a quedar orgulloso de la FIL y todo lo positivo que realiza por México y los mexicanos!