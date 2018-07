Karol González

El deporte se llama Pentatlón y Karol es una pentatleta, conformada por cinco disciplinas: Equitación, natación, esgrima, tiro y carrera. Es un deporte militar, que actualmente es moderno, se compite a nivel nacional e internacional y es un deporte Olímpico.

-¿Inicias?

-Empecé a los 8 años y llevo 10 practicándolo. Ahorita estoy calificada para competir en un mundial en Checoslovaquia. Anualmente hacemos competencias nacionales y si quedas en los tres mejores lugares calificas a un mundial. Esta última competencia yo califiqué, pero lamentablemente no recibimos apoyo del CONADEP. Donde entreno en el CODE, tenemos apoyo, y nos comentaron que nos ayudaban con el hospedaje y alimentación. Mi problema era el boleto del vuelo, dinero que no dispongo, $35,000 pesos, costo del pasaje. La Srta. Regidora Marcela Gómez Ramírez del H. Ayuntamiento de Guadalajara, me donó el boleto para ir a la República Checa, para asistir a la competencia y representar a México en esta Olimpiada que se desarrollará el 29 de julio.

-¿Contenta?

-Muy feliz y aprovecho por este medio, EL INFORMADOR, agradecerles tanto a la Regidora como al Ayuntamiento de Guadalajara que me apoyaron, daré todo mi esfuerzo para traerle medallas a Guadalajara.

-¿Entrenamiento?

-A los 9 empiezo a practicar en el CODE: carrera, natación, tiro. Incremento a los 12 años: esgrima, equitación y empiezo a competir nacionalmente. A los 13 años es mi primera Olimpiada Nacional y califico a un Norseca en Cuba, obteniendo el 4° lugar Internacional. Seguí compitiendo nacionalmente e iba cada año a la Olimpiada, trayendo de todas las competencias medallas de bronce, plata y oro. Subí de categoría, ya no compito nacionalmente, sólo internacionalmente. Mi última competencia se desarrolló en México, Hidalgo y Guadalajara, logrando ganar mi pase a la Olimpiada.

-¿Estudios?

-El CODE Jalisco es una escuela deportiva que se encarga de ayudarnos. Entreno por la mañana, luego voy a clases y vuelvo a entrenar por las tardes. Es una escuela para deportistas, así he llegado a terminar la preparatoria, inicio a las 8 de la mañana, 10:40 voy a la escuela, a las 4 salgo y regreso a entrenar, hago seis horas diarias de entrenamiento. Existen diferentes polideportivos del CODE: unos tienen alberca, otro atletismo. Uno donde puedas entrenar las cinco disciplinas, no existe. En CODE Alcalde practico natación, esgrima y tiro; en Unidad Revolución, corro maratón en la pista de atletismo.

-¿En caballo cómo compiten?

-El camión del CODE nos desplaza al hípico por la carretera a Vallarta , ahí entrenamos: La pista es de dos obstáculos y pasarlos limpios en determinado tiempo, cada pista es diferente, se tienen dos minutos, no rozar con el caballo, completarla limpia en tiempo exacto, son 300 puntos ganados.

-¿Competencia Olímpica?

-Iniciamos con natación, 200 metros libres. Esgrima, combate con 36 mujeres a dar un toque, quien haga más toques gana. Se suman los puntos: natación y esgrima. Equitación; quienes llevan más puntos tienen preferencia al sorteo del mejor caballo y si el recorrido es limpio sumas 200 puntos más. Finalizando con la prueba Tiro-Carrera, correr 3.200, tirándole cinco veces con una pistola láser a una Diana, corres 800 y vuelves a tirar cinco veces, y así sucesivamente a recorrer 4.800, quien llegue primero obtiene la victoria.

-¿Disciplina preferida?

-En el 2015 participé en el Mundial en Italia, ganando: SEGUNDO LUGAR MUNDIAL. CONADE hizo una publicación en Facebook. Faltó publicidad, el Pentatlón no es un deporte muy conocido. Calificamos cuatro hombres y cuatro mujeres; por la falta de recursos, vamos tres, yo de mujer y dos hombres. Soy muy buena con Tiro-Carrera, me encanta y de verdad soy experta, tengo una excelente puntería y esta disciplina es mi fuerte en el Pentatlón, y siendo la prueba final y la que define la puntuación para ganar, creo poder ganar.

-¿Entrenamiento especial?

-Sí, me fui a vivir un año a la Ciudad de México, al Comité Olímpico, a mejorar todas mis disciplinas para prepararme para esta Olimpiada. En un principio compartía el cuarto con una compañera, ya después sola, pudiéndome concentrar más para entrenar al día siguiente.

-¿Países con los que compites?

-Rusia, Argentina, Brasil, Chile, Japón, Hungría ,Italia y muchos más.



Karol te deseamos suerte y, como dijo el Chicharito, que hagas cosas… chin…