El pentatleta Emiliano Hernández tuvo un gran debut olímpico, estableciendo récord mundial en la prueba combinada de tiro-carrera con un tiempo de nueve minutos, 40 segundos y 80 centésimas, en un fuerte cierre de prueba que lo dejó a escasos cuatro puntos y cuatro segundos de ganar el bronce.

Tras remontar del puesto 11 al cuarto en la prueba combinada de láser run (carrera y el tiro con pistola láser), el atleta mexiquense se quedó a escasos cuatro segundos de alcanzar al italiano Giorgio Malan, así como a cuatro puntos de subirse al podio, acumulando un total de mil 532 unidades.

La poca diferencia entre ganar o quedarse sin medalla dejó exhausto y apesadumbrado al deportista, quien rompió en lágrimas tras la competencia.

“(Estoy) con la tristeza de no llegar, tengo que pedir una disculpa a mi familia, a mi equipo, a México de no haber sido capaz de darles esa alegría”, señaló. “Soñaba con una medalla y se me ha ido la oportunidad”.

Hernández demostró sus habilidades en esgrima, natación, salto ecuestre, tiro y carrera a pie, las cinco pruebas del pentatlón moderno, en el complejo instalado en el histórico Palacio de Versalles.

Lamentablemente, una caída que tuvo en la prueba de equitación condicionó el resto de su prueba y lo obligó a remontar para acceder a las preseas. Estuvo muy cerca de la hazaña.

“Al final, di la competencia de mi vida, cuatro disciplinas salieron como lo soñaba, pero esto es pentatlón, cinco disciplinas, el caballo era muy bueno, al final yo estaba muy ansioso por los obstáculos”, mencionó el campeón panamericano en Santiago 2023.

Hernández Uscanga estuvo a punto de emular a su hermano Ismael, quien fue medallista de bronce en Río de Janeiro 2016 y estuvo presente en Versalles para animar.

“Si hay alguien que me ha apoyado, que me ha cubierto las espaldas es él (mi hermano)”, aseveró Emiliano.

El egipcio Ahmed Elgendy conquistó el oro al alcanzar una puntuación de mil 555, además del récord mundial. Taishu Sato, de Japón, se colgó la medalla de plata con un total de mil 542 puntos.

“Nos quedamos cortos”

Las cinco medallas que México acumula en París 2024, pese a superar la cosecha de cuatro bronces en Tokio 2020, es una cifra que deja insatisfecha a Ana Gabriela Guevara, dirigente de la Conade, quien había pronosticado nueve medallas en tierras francesas.

“Nos quedamos muy cortos, pero hubo medallas que se fueron cayendo en el camino. Es difícil empatar el tema de los números, no tienen sentimientos y son fríos. Teníamos la certeza de que nueve medallas podrían llegar. Se escaparon las de clavados, tiro con arco, pentatlón moderno, taekwondo, pudimos tener muchas más”.

En ese sentido, la dirigente aprovechó la oportunidad para felicitar a los deportistas mexicanos por su esfuerzo, dejando claro que se analizará todo para llegar mejor preparados a Los Ángeles 2028.