Las mexicanas Mariana Arceo y Mayan Oliver concluyeron su participación en el pentatlón moderno femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, sin lograr avanzar a la pelea por medallas. Oliver se ubicó en la posición 11 de su semifinal, mientras que Arceo, en una actuación desafortunada, quedó en el último lugar de la semifinal B, lo que marcó el fin de la participación mexicana en esta disciplina.

El desempeño de la jalisciense Mariana Arceo se vio seriamente afectado en la prueba ecuestre, donde fue descalificada debido a una falla en el salto, lo que prácticamente la eliminó de la contienda por un lugar en la final. Al finalizar su participación, Arceo expresó su frustración.

"Muy molesta por la eliminación en el caballo, no era justo. Al parecer, el juez no estaba listo y yo tenía que haberme esperado a él. Por eso terminé y pedí apoyo del público, mínimo para que se dieran cuenta que realmente somos humanos y no era justo", dijo Mariana, quien finalizó con un total de mil 74 puntos totales.

Así, México se despide del pentatlón moderno en París 2024, con la esperanza puesta en futuras competencias y en el proceso hacia los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

