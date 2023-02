Justicia después del crimen: el pésimo discurso de Alfaro

Si en Jalisco ocurre un feminicidio, ten por seguro que lo vamos a resolver. Encontraremos al o los culpables y los vamos a llevar a prisión para que se fundan ahí.

Ahora que, si una mujer es víctima de violencia en casa, va a ser poco probable que el caso lo atendamos como se debe. ¿Sí sabías que esto no es un asunto de policías y patrullas? Déjame te explico a detalle: es parte de la descomposición social.

Porque, sí: la sociedad está descompuesta.

La han descompuesto las estrategias de gobierno que antes criticábamos y ahora tenemos que aplicar. La ha deshecho la delincuencia organizada que le toca a la Federación y no al Estado. Y sí: la está afectando la naturaleza violenta de nuestra sociedad.

¿De verdad crees que el Gobierno puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de alguien? No, maestro, acá se respeta la privacidad del hogar, y lo que sí nos toca hacer es detener y encarcelar a quienes cometan estos actos brutales.

Pero no te me pongas mal: por supuesto que en Jalisco la violencia feminicida nos duele. Aunque entiende esto: quienes la cometen son los hombres más cercanos a sus víctimas. Son agresores que están en su círculo social, familiar o dentro de su propio hogar. Y pues… hasta ahí no llega el largo brazo de la ley.

Más bien ponte a pensar. Reflexiona. Medita. Eleva tu mente y haz lo que te toca. Ese es el llamado que hago a la comunidad. Todos juntos tomémonos de las manos para hacer lo que nos toca y al fin vivir en paz y tranquilidad, dentro y fuera de casa.

¡Ahhh! Ahora me vas a echar en cara lo que dije en abril de 2018, cuando te prometí romper los ciclos de impunidad cotidiana, simulación, y abuso, así como de hacer de la promoción, protección y garantía de los derechos humanos una política transversal. No seas así: todos los días trabajo para que eso se te olvide, para que notes que estamos por debajo de la media nacional en robos de buñuelos, chicles de canela y balones de futbol del América. ¿Es que eso no lo notas?

Nos han llamado indolentes, apáticos e indiferentes, y no creas que no: duele. O sea, a lo mejor no mienten, pero que te lo repitan en cada tuit sí cala.

Así que mejor toma mi consejo y reflexiona. Haz lo que te toca y quiéreme. De veras que yo doy todo por ti y no voy a permitir que algún desestabilizador de proyectos te siembre la idea de que en Mi Macro Gobierno existe omisión alguna.

Celebra conmigo que hay cero impunidad para los feminicidas… una vez que cometan ese delito, que muchos de ellos hoy están enfrentando a la justicia y pagando por sus crímenes, que las encuestas siguen viendo a mi partido como el proyecto de la felicidad y, sobre todo, que hay un hospital en Arandas con el nombre de mi abuelito.

Con atención y de frente: tu góber, el que Dios decidió que le tocara estar al frente de esta crisis.

P.D. Jalisco tiene rumbo. Ni madres que nos vamos a rendir.