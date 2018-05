Juntos Podemos: la SRE trae la mira chueca

El 10 de mayo pasado, los consulados de México en Estados Unidos recibieron una comunicación donde les demandan respuestas sobre los fondos destinados a Juntos Podemos, la iniciativa encabezada por Josefina Vázquez Mota que obtuvo más de mil millones de pesos para supuesto trabajo en favor de los migrantes mexicanos en la Unión Americana.

“Se les solicita atentamente girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se remita la información correspondiente a IME Becas ciclo 2014-2015 y 2015-2016. Nombre y cargo de los servidores públicos adscritos a esa Representación, que en su gestión, respecto del ejercicio 2014 y 2015, autorizaron recursos federales para ejecutar las actividades del programa IME Becas”, dice el mensaje.

El requerimiento, tramitado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), originalmente proviene del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez da cuenta de peticiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que investiga el uso de los recursos otorgados a la iniciativa de la panista, hoy candidata al Senado.

“El Instituto llama a su atención que la información que se solicita tiene su origen en la investigación que lleva a cabo el OIC por instrucciones de la ASF, materializada en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) a partir de los cuales se definirá si proceden sanciones contra personal del IME y/o de la red consular, por lo cual la entrega de copias certificadas de los documentos solicitados por el OIC, es imprescindible para evitar sanciones. Atentamente, Instituto de los Mexicanos en el Exterior”, se lee en la misiva, a cuya copia tuve acceso.

Como se recordará, de manera discrecional el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió al inicio del sexenio dar decenas de millones de dólares a organizaciones ligadas a Vázquez Mota, mismas que han sido reacias a rendir cuentas sobre el destino de tan cuantiosos recursos del erario.

La ASF ha investigado el tema y ha subrayado diversas irregularidades.

La pretensión de la SRE de que los consulados den cuenta de lo que ocurrió con esos recursos resulta por lo demás sorpresiva, pues como ya se ha comentado, la decisión de fondear a las organizaciones ligadas a Vázquez Mota fue cupular, involucró al canciller de ese entonces (sí, José Antonio Meade) y se operó a través del IME.

Múltiples consulados han contestado a la SRE que en esas representaciones nadie autorizó nada, sino que se canalizó lo que venía decidido desde la Ciudad de México.

Por ejemplo, Carlos Jiménez Macías, cónsul en Chicago, señaló que la operación del Programa IME-Becas (como de manera eufemística se denominó a esas operaciones) puntualizó el 15 de mayo que “los fondos que este Consulado General entrega a las instituciones provienen de los recursos federales radicados por el IME para tal efecto. Asimismo, conforme a las mismas reglas de operación, los consulados y sus funcionarios son responsables de suscribir respectivas memorandas de entendimiento con las instituciones beneficiarias y recabar de éstas recibos que amparan la entrega de los fondos. Los funcionarios consulares no autorizan recursos federales para ejecutar las actividades del programa IME Becas. En tal caso, la autorización procede del IME, toda vez que es ese instituto la instancia que radica los recursos federales y establece las reglas generales de operación del Programa IME-Becas”.

A pesar de todo, es una buena noticia el que la SRE ande buscando por fin averiguar qué pasó con tanto dinero. Pero ojalá le pregunten a quienes saben. Por ejemplo a Meade, a su sucesora Claudia Ruiz Massieu y al hoy canciller Luis Videgaray, sin cuyo conocimiento, en tanto que era secretario de Hacienda, habría sido imposible otorgar tanto dinero a una persona ajena al Gobierno (es un decir). Ah, y que le pregunten también a Francisco de la Torre, ex titular del IME y luego cónsul en Dallas (una de las representaciones que más dinero recibió) y de paso a Carlos Manuel Sada, subsecretario para América del Norte, efímero embajador en EEUU y cónsul en Los Ángeles cuando cayó esa lana. Pero no distraigan a los consulados, que ya con Trump tienen suficiente chamba y además la mayoría de ellos no tuvieron vela en ese despilfarro, perdón, entierro.