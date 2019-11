Julión Álvarez abarrota Fiestas de Octubre

Noche llena tuvo el Auditorio Benito Juárez, que a dos días de concluir la edición 54 de Las Fiestas de Octubre vivió uno de los conciertos más esperados por el público con el regreso del cantante chiapaneco Julión Álvarez.

Desde las primeras horas de ayer, las personas comenzaron a llegar al recinto para lograr estar en las butacas más cercanas a la tarima, pues hasta las 22:00 horas, Fiestas de Octubre registró 37 mil 245 asistentes en su antepenúltima jornada de actividades.

Luego de que el conjunto favorito de Julión, Norteño 4.5, encendió previamente la euforia de los espectadores durante una hora, el chiapaneco apareció en el escenario para saludarlos con la proyección de una breve semblanza en video sobre su trayectoria.

Julión Álvarez inició su repertorio al filo de las 21:30 horas con “Corazón mágico” ante 13 mil presentes, quienes desde el interior del Auditorio Benito Juárez acompañaron al famoso “Norteño Banda” en los coros. Además, otras dos mil personas se sumaron al concierto desde la explanada de Fiestas de Octubre donde se proyectó a la par cada una de las andanzas del cantante sobre el escenario.

Julión Álvarez apostó por sus temas más emblemáticos conforme fueron llegando hasta la tarima las peticiones de sus fans y así cantar éxitos como “Ojos verdes”, “El borrachito”, “Esta noche se me olvida”, “Y me da vergüenza” y “Eso sí me dolió”, por ejemplo, además de recordar su paso con la Banda MS al interpretar “Mi mayor anhelo”.

Previo al cierre del concierto, Julión Álvarez obtuvo diversas ovaciones y aplausos debido a la cercanía que demostró en las gradas más alejadas y con menor visibilidad hacia el escenario, en donde recibió amablemente ramos de rosas de sus seguidores que agradecieron el gesto del cantante.

Piden escuchar su nuevo éxito

Entre las peticiones más solicitadas estuvo su nueva creación titulada “Más te recuerdo”, que ya se encuentra en las listas de mayor popularidad de México.