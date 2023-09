Julio Urías tiene difícil camino para volver a lanzar en la Gran Carpa

La conducta inadecuada totalmente fuera de las normas morales, además de antideportivo, contrario a la legalidad, y a lo que se ha venido procurando no solamente en el beisbol profesional de Grandes Ligas sino en la mayoría de los deportes de conjunto de formato de gran espectáculo en el vecino país del Norte, tiene en serios problemas al mexicano Julio César Urías Acosta, quien ya vio borrada su huella de la organización de Dodgers de Los Ángeles, que al parecer nada quiere saber de él, y no exagero si advierto corre el riesgo de no volver a jugar en la Major League Baseball (MLB).

Actualmente, el tirabolas sinaloense se encuentra en licencia administrativa luego de haber sido arrestado el 3 de septiembre bajo sospecha de golpear a su cónyuge. Este asunto se pudo conocer gracias a una denuncia anónima, ya que la presunta víctima no presentó recurso alguno, pero al tratarse de un delito que se persigue de oficio el tema está en tribunales, y ha trascendido existen evidencias en audio y video que confirman que incluso golpeó de forma salvaje a su pareja.

De manera que se está en el proceso de investigación, pero más allá de ello, habrá que considerar que el hecho de que en los deportes espectáculo se esté luchando para amainar el incremento de jugadores que incurren en asuntos no solamente de adicciones, sino de violencia doméstica, y el agravante de ser reincidente en el tema, ya que como se sabe, anteriormente Julio tuvo un problema similar que le costó una suspensión de 20 juegos, es de esperar una sanción mayúscula en cuanto a la pena a cumplir una vez se determine la culpabilidad en cuanto a las leyes civiles y penales y que se genere la respuesta por el rompimiento de reglas propias de la organización de Ligas Mayores.

Así que tiene muy difícil el camino para volver a lanzar en la Gran Carpa, y si pudiera llegar a hacerlo, en definitiva ya no sería con Dodgers de Los Ángeles, toda vez que la organización angelina dejó en claro su postura al respecto en un comunicado y ahora ha tomado acciones que fortalecen lo que comentaron; no quieren tener nada de Julio Urías y por ello retiraron las imágenes que había del mexicano en el Dodger Stadium y el locker que estaba designado al lanzador ya tiene nuevo dueño, además que, de acuerdo con el reportero estadounidense Jeremy Klein, una de las medidas consistió en borrar la participación del mexicano en la obtención del último título de la Serie Mundial para la franquicia. En ese sentido, no existe constancia sobre su aportación en la última entrada.

Lamentablemente Julio no aprendió la lección, y ahora sólo le queda esperar una muy severa sanción por ser además reincidente. No sabemos cuál será la determinación final y sólo queda elucubrar; seguramente la suspensión no será menor a 80 cotejos, y una vez que la desahogue le será muy difícil conseguir otro equipo en la Gran Carpa, en el supuesto de que no sea expulsado por MLB, porque entonces no podría volver a participar en ninguna de las dos Ligas Mayores y estaría obligado a buscar un lugar quizá en Japón, como en su momento lo hizo Roberto Osuna, quien incurrió también en violencia familiar y fue suspendido 80 cotejos, y ello siempre y cuando aún conserve la forma física y no decaiga psicológicamente.

Ahora la polémica igualmente radica en si podrá o no lanzar en el beisbol profesional de México del nivel Triple A, es decir, en los circuitos máximos del deporte rey en nuestro país que se juegan en primavera verano, en este caso la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que se desahoga en otoño-invierno. Ya el presidente del circuito veraniego, Horacio de la Vega, adelantó no será posible que en la próxima campaña Urías tenga un lugar.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1