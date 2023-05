José Ramón y Andy podrían infartar de verdad a su papi

Las graves revelaciones que diferentes investigaciones y medios de comunicación ventilaron en el transcurso de la presente semana en torno a los dos hijos mayores del Presidente de la República, me refiero a José Ramón y Andrés Manuel, este último mejor conocido como Andy o Junior, podrían originar si bien no un infarto, al menos quizá un nuevo “váguido” a su padre, quien no obstante las pruebas ha optado -como ya es su comodina costumbre- por victimizarse y arremeter contra los periodistas y medios que documentaron perfectamente su trabajo de investigación.

Pero esta vez el mandatario tabasqueño fue más allá en su contradictoria postura, pues siendo el mismo personaje que durante más de una década en campaña prometió que en su sexenio se erradicaría la corrupción, y, todas las mañanas pregona, jura y perjura que esas malas prácticas ya no existen y hasta muestra un pañuelo blanco para hacerlo más creíble, tuvo el descaro de defender a sus vástagos y desafiar a que le muestren pruebas (más) y presenten denuncias, a sabiendas de que puede manejar a su antojo instancias gubernamentales y no gubernamentales como ya ha ocurrido en casos tan polémicos como el de su hermano Pío, quien, basta recordar, tiene presentado un recurso legal contra Carlos Loret por publicar los videos en que se le ve recibiendo dinero en sobres amarillos. “El mundo al revés”, dicen por ahí.

A los retoños del Presidente se les imputan presuntos actos de corrupción.

La noche del pasado martes 2 de mayo, el periodista Carlos Loret de Mola reveló, a través de su noticiero en Latinus, una red de tráfico de influencias en la que participa el Junior: “Andy y sus amigos: los nuevos ricos de la 4T”. Y horas más tarde, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer un nuevo caso de conflicto de interés en el que habría incurrido nuevamente el primogénito del Presidente, José Ramón.

La investigación de cuatro reporteros de Latinus dejó al descubierto que, cobijados en una red de empresas que simulan competencia, amigos de Andrés López Beltrán han obtenido contratos por más de 100 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Los amigos de Andy, Alejandro Castro Jiménez Labora, Santiago Jiménez Labora Prieto y Diego Jiménez Labora Prieto, están relacionados con las empresas AZ Gerencia de Proyectos, Organismo Promotor Logístico y VEA Arquitectos, las cuales están ubicadas en la misma dirección de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y están ligadas con otras cuatro empresas.

Se les adjudicó la gerencia de distintos proyectos para el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco, ubicado en el sitio donde se construiría el nuevo aeropuerto.

Al Organismo Promotor Logístico se le concedió un contrato, en colaboración con Sacmag de México, para el “desarrollo y elaboración de proyecto conceptual y ejecutivo” para la construcción del edificio del Archivo General Agrario en Juárez 92, en la Ciudad de México, servicios por los que recibió 56 millones 26 mil 990 pesos, mientras que Vea Arquitectos participó en los trabajos de cimentación del inmueble.

En el sureste, Alejandro Jiménez Labora fue designado como proyectista para las obras del Malecón “Carlos Alberto Madrazo” del Río Grijalva, en Villahermosa, Tabasco.

Las empresas AZ Gerencia de Proyectos y Organismo Promotor Logístico presentaron una propuesta conjunta para encargarse de la supervisión en la construcción del Parque Lineal Grijalva, contemplada en la etapa 4 del Malecón.

La Sedatu les entregó un contrato por 17 millones 505 mil 112 pesos a cambio de tales servicios.

Sumado a ello, se encontró que desde 2022 en el malecón ha sido instalado mobiliario como juegos, discos acústicos, mesas, racks de bicicleta, señalética y basureros, todo a cargo de la empresa Grava y Arena, la cual es operada por los primos Alejandro Castro Jiménez Labora y Santiago Jiménez Labora.

En su conferencia Mañanera, AMLO admitió que los amigos de sus hijos tienen contratos de su Gobierno.

“Pues sí, deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos”, y rechazó que esto signifique un conflicto de intereses a pesar de que el delito estaría ampliamente configurado.

“Nada, nada, absolutamente nada, no hay ningún problema, qué porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés”. “¿Y?”.

En el caso de José Ramón, es ya la segunda ocasión que se ve envuelto en un conflicto de interés por las casas en que habita.

Hay que recordar que MCCI y Latinus revelaron que ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Ahora, documentos de la Sedena ponen en evidencia que José Ramón López Beltrán ha tenido como su domicilio particular en México una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, el periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, que superan los 750 millones de pesos.

Cuando se ha sido un personaje tan crítico, tan opinante, tan severo y puntilloso como lo fue Andrés Manuel con sus antecesores, es difícil abstenerse de medirlo con la misma vara.

AMLO fue despiadado al juzgar a los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox; lo mismo con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y aún más severo con Angélica Rivera, cónyuge de Enrique Peña Nieto, por el tema de La Casa Blanca.

Hoy, el Presidente no puede ocultar los videos que muestran a dos de sus hermanos -Pío y Martín-, recibiendo dinero para las campañas electorales de su partido Morena. Tampoco los contratos millonarios de Pemex entregados por adjudicación directa a su prima Felipa, ni los audios en los que se escucha a su sobrina Úrsula Salazar pidiendo inflar facturas y exigiendo “moches”.

En el noticiero de Loret, Gibran Ramírez, politólogo y ex candidato a la presidencia de Morena, confirmó el rol que juega Andy López Beltrán en el gobierno de su papá; su papel es entregar las responsabilidades de gobierno según su parecer, intereses, negociaciones, amistades, intercambios y acuerdos. Es el poder detrás del poder.

Una función parecida, según el también académico, la desempeña la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, aunque su área de influencia se limitaría a los asuntos académicos y culturales.

Durante muchos años, Andrés Manuel López Obrador defendió la bandera anticorrupción; a los mexicanos les repitió hasta el cansancio que siendo él Presidente erradicaría este flagelo que tanto daña a nuestra sociedad y a la vida de este país. Pero tristemente, nos damos cuenta de que no ha podido siquiera erradicar la corrupción de su propia familia.

opinión.salcosga@hotmail.com