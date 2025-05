José Mujica, de guerrillero a símbolo de integridad

Un hombre, que al margen de su pasado guerrillero -Movimiento Nacional de Liberación Tupamaro- y de actividades fuera de la ley, que corrigió el rumbo de su vida y se convirtió en un hombre admirable, en ejemplo en la política internacional, además de un arrastre popular impresionante, falleció ayer a una semana de cumplir 90 años de edad. José Mujica, expresidente de Uruguay, que fue un símbolo de integridad política y humana, dejó muchas frases que son lecciones que se pueden aplicar en muchos sistemas gubernamentales en todos los rincones del planeta y que “pintan de cuerpo entero” a muchos políticos.

Una de esas frases le puede sonar muy familiar -dentro del entorno en que vivimos en nuestro país desde el gobierno anterior-, que hablan de una realidad disfrazada de asistencia social, pero con otras descaradas intenciones:

“Aquel candidato -gobierno- que regala cosas para que lo sigan no es un líder, es un comerciante de la política, que te da algo a cambio de su voto. El pueblo debe ser sabio -¿dónde he oído esa frase?- y darse cuenta que esos candidatos son los que han destruido la política, y hacen creer que porque regala más, tiene el derecho de entrar a saquear las arcas del Estado, así que recuerden: El pecado no es recibir el regalo sino votar por ese comerciante de la política”.

Usted, ¿qué opina?