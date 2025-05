El senador Gerardo Fernández Noroña vino a Guadalajara a calentar la plaza. En un mitin en el Centro de la ciudad se lanzó con todo contra los gobiernos naranjas por la inseguridad que vive el Estado, particularmente por la tragedia que significa el enorme número de desapariciones, y de pasada echar en cara a la sociedad el querer convertir el caso del Rancho Izaguirre en un campo de exterminio. El mismo rollo que ha repetido una y otra vez desde la soberbia del poder sin ganas de escuchar ni de entender. Alguien desde el público le gritó que, en Tamaulipas, un Estado gobernado por Morena, también había muchos desaparecidos y muertos. El senador, fiel al guion de la 4T respondió. “Los mataban con Peña y te callaste, los mataban con Calderón y te callaste y bañaron el país de sangre y te callaste.” No, respondió el ciudadano, yo no me callé.

Se necesita ser muy cínico, Fernández Noroña sin duda lo es, para culpar a la sociedad de haberse callado ante la violencia en el sexenio de Calderón y Peña Nieto. Fue ese el reclamo más fuerte por más de una década, desde 2008 hasta 2018 en que ganó Morena. Y tristemente, hoy, seis años después, el reclamo sigue siendo el mismo.

En todo caso, el problema no son los que callaron; el problema son los que hociconearon. Fueron los políticos de Morena, de López Obrador para abajo, los que ofrecieron en campaña pacificar el país. Fueron los diputados de la 4T, donde Fernández Noroña era uno de los puntales, quienes militarizaron la seguridad ofreciendo la pacificación en seis meses y no lo lograron. Luego en un año, y tampoco lo lograron. Pasó el sexenio y los resultados no llegaron. Fueron los morenistas quienes criminalizaron la pobreza diciendo que las causas de la violencia en el país eran la miseria, y nunca lograron bajar la criminalidad. Fue López Obrador quien pensó que a base de abrazos a los criminales y desprecio a las víctimas bajarían los índices de criminalidad. No hubo resultados.

Lo que hicieron Calderón y Peña Nieto ya está descontado. No sólo fueron derrotados en las elecciones subsecuentes, sino que sus respectivos partidos están en la lona. Hoy, los responsables políticos de lo que sucede en este país son quienes gobiernan y a los únicos a los que hay que pedir cuentas es a los que ofrecieron resultados que no han podido lograr.

No, la sociedad no calló; ahí están desde hace 15 años las marchas y los análisis de las ONGs, hoy vilipendiadas por los morenistas. Los periodistas no callamos; ahí están los textos, audios y videos de los periodistas a los que se ataca desde el poder para quien tenga duda. Los únicos que callaron fueron muchos de los políticos que estaban en el PRI o el PAN y ahora están en Morena. A esos, a los que hay que pedirles cuentas, Bartlett, Murat, Yunes, Jara, Corral, Gallardo y un largo etcétera, no los increparon, los afiliaron.

Hociconear cuesta, senador. Asuma el costo político de sus palabras.

