Manuela, a quien Mujica llamaba “la compañera más fiel”, murió en junio de 2018, a los 22 años. Acompañó al líder uruguayo a reuniones de alto nivel, actos políticos e incluso a velorios. “Cuanto más conozco a los humanos, más adoro a los perros”, solía decir.

Durante su presidencia, Manuela se volvió tan conocida que aparecía en videos de YouTube e incluso tenía una cuenta no oficial en X. La perra tenía solo tres patas, tras perder parte de una en un accidente con un tractor.

La historia fue relatada por su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky: “Se peleó con unos perros de al lado y la corrieron. Manuela huyó y fue a parar debajo del tractor. Por más que Pepe frenó, se la llevó por delante. No le llegó a cortar la pata en ese momento, quedó con el tendón colgando. Después fue y se peleó con otra perra, que le cazó ese brazo, el que ya no tenía movimiento. Casi se lo cortó”.

Topolansky contaba que, cuando Mujica se ausentaba, Manuela sufría. En 2005, cuando Mujica era ministro de Ganadería y estuvo internado un mes, la perra lo esperaba cada día. “Yo iba a las seis de la mañana a cuidarlo y volvía a las seis de la tarde a la chacra, donde Mujica vivió incluso siendo presidente. Cuando llegaba en el auto, ella estaba ahí esperando. ¿Qué esperaba? Que se bajara Pepe”.

En una entrevista con CNN, en 2018, Mujica anunció la muerte de su querida mascota. “Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está enterrada debajo de una secuoya”, explicó.

Y agregó: “El día que yo me muera, he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, debajo de ese árbol, junto a Manuela”.

