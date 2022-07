‘Jalones de oreja’ para Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard ayer estaba presente en la mañanera y el presidente López Obrador sin decir nombres dijo “en el caso de los candidatos a la presidencia…yo voy a apoyar al que gane la encuesta”, y advirtió “cuando se habla de que no hay piso parejo es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como pretexto… cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir”. El mandatario estaba haciendo referencia a los comentarios de la senadora Malú Micher, quien pidió “piso parejo” para la selección del candidato presidencial de Morena, haciendo eco de lo que en días pasados había solicitado su compañero de partido y también aspirante Ricardo Monreal. Indirectamente Ebrard estaba recibiendo un ‘jalón de orejas’ directamente del presidente y a la vez una advertencia.

La senadora Micher el fin de semana se refería a que tanto Ebrard como Monreal están en una supuesta terna de presidenciables y que no son ‘muy bien vistos’ en Palacio Nacional, como sucede con los casos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El presidente ayer dijo que no tiene candidatos predilectos, aunque en las acciones y el trato que reciben los cuatro se nota -de momento- la preferencia por estos dos últimos.

Mucho se habla de que tanto Ebrard como Monreal -si realmente quieren estar en la boleta electoral para el 2024- deberán de buscar otro logotipo partidario -que no sea el de Morena-. Al seno del partido se vive un bullicio muy preocupante que ha obligado a su presidente Mario Delgado a salir al paso de las acusaciones -de quienes apoyan al secretario de Relaciones Exteriores y al Senador- en el sentido de que algunos aspirantes a la candidatura presidencial reciben más recursos -haciendo referencia a Sheinbaum y Adán Augusto-. Les exige presentar pruebas y no ser irresponsable con las declaraciones, y ofreció “diálogo y comunicación” para no crear un ambiente contraproducente dentro del movimiento del partido. Esto significaba otro ‘jalón de orejas' para Ebrard directamente desde su partido.

Y mientras el ‘jaloneo’ al interior de Morena provoca divisiones por las inquietudes de las ‘corcholatas’ y se enfrentan a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), retando al organismo electoral por estar en campaña fuera de los tiempos permitidos, enfrente -en la oposición- como partidos independientemente o como coalición no pasa nada y están prácticamente cruzados de brazos.

Hace unos días, en un mensaje a través de las redes, el excandidato presidencial Ricardo Anaya hizo referencia a este momento político que se vive en el preámbulo de la selección del candidato para buscar la presidencia. Del partido oficialista dijo que “la división y la mentira son dos alfileres que hoy sostienen a Morena, pero se van a caer. Yo te aseguro que para 2024 la mayoría de la gente va a querer un cambio”, mientras que del otro lado cuestionó: “la gran pregunta es si desde la oposición vamos a tener la capacidad de ofrecer una alternativa que claramente sea mejor”.

Por lo sucedido hasta el momento, donde el presidente y Morena se han adelantado a los tiempos electorales y la oposición se ha quedado a la expectativa sin hacer movimientos que nos hablen de una reacción a la acción, el futuro de México está en vilo y con severos signos de preocupación. A menos que de manera sorpresiva surja alguien desde la oposición unida, con conocimiento de causa, de manera responsable, con sentido común, sin intenciones de dividir aún más y sin querer comprometer la estabilidad del país, sino las cosas seguirán igual o peor por lo menos hasta el 2030. ¿Usted, qué opina?

