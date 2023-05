Jalisco: el mejor lugar para vivir

Ni le busques. Hoy por hoy, y más que nunca, Jalisco es el mejor lugar para vivir.

No te la pienses más: Despreocúpate de todo y vente hoy mismo a disfrutar de la infinita seguridad que ofrecen nuestros cuerpos de defensa. Porque, hoy por hoy, y más que nunca, la paz es el sinónimo de nuestra Entidad.

El respeto por las garantías individuales es tal, que cada habitante de la calle Mariano Azuela, aledaña al Parque San Rafael, cuenta ya con su propio policía alfa/pistola en mano/chaleco antibalas/fusil matamalos, per-so-na-li-za-do.

Y la meta, como si fuera un nido de lluvia, es que este nivel de protección eventualmente llegue a cada rincón de la bienaventurada Zona Metropolitana de Guadalajara.

En esta ciudad maravilla, por ejemplo, los homicidios antes no eran responsabilidad del Estado, sino de la Federación, pero hoy siempre sí se presumen a la baja debido a la gran labor que realizan quienes fueron designados por El Altísimo para que día a día salgas a la calle con una sonrisa que envidiaría el mismísimo Joker.

Paz y amor. Seguridad y esperanza. Tejuino con chela. Torta ahogada y taco dorado. Te digo: el sueño mexicano. Todo está aquí. Ya toma tu ticket para entrar al Edén.

Porque gozar de una guardia personalizada afuera del domicilio es sólo el primero de los pasos. Lo que sigue es ponerte vallas y enrejados para que no caigas si tienes pies chuecos. Imagínate: la calle por la que vives va a someterse a una autopsia y será abierta en canal. ¿Cómo van a dejar que sufras un accidente por algún inocente descuido? ¡Jamás! Doble enrejado para los vecinos del Parque San Rafael.

¿Represión, dijiste? Creo que te equivocas. Esas palabras son dignas de quienes quieren que le vaya mal a Jalisco, y tú, por lo que sé, eres parte de este selecto grupo de ciudadanos libres que nos ayudan a transformar la historia de nuestro Estado, que por cierto está a nadita de cumplir 200 años y va a tener una monedota conmemorativa y un boletito para la Lotería Nacional. ¿Ves cómo sí hay amor del bueno?

Acá hay fiesta, fantasía y jaulas con vallas noche y día. La verdad esto es irresistible y otra prueba de que aquí todo es posible.

Estamos llenos de felicidad y hay quien no se ha dado cuenta, pero prácticamente nueve de cada 10 días son históricos. Los que restan son porque a veces hay que tomar vacaciones o animar a las Chivas y al Canelo. Y, por cierto, ¿ya viste qué precioso luce el pasto del Estadio Akron? La verdad es que de nada.

En Jalisco la ley se hace valer y puedes estar seguro de ello. Pregúntale a aquellos bandidos que no han verificado su auto o a quienes se atreven a brincar entre las cornisas del Palacio de Gobierno. ¡Acá no, malandrines!

A partir de esta decisión de llevar seguridad personalizada a las y los vecinos de la calle Mariano Azuela, Mariano Otero deja en claro que va con todo contra el malamén que impacta en nuestro Estado. No más robo a casa habitación, no más caídas por piedras sueltas, no más familias disueltas por las salidas de a madrugadazo y, como debe de ser, no más derechos humanos para que a Jalisco le vaya como debe: bien.