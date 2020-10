¿Jalisco contra el Gobierno de AMLO?

El tema no es nuevo, pero se renovó en la agenda pública con la convocatoria del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en el denominado “cierre de filas por Jalisco”.

Liderazgos gubernamentales, políticos, académicos y civiles, se reunieron en el Instituto Cultural Cabañas para manifestar su respaldo a Jalisco y demandar una revisión al presupuesto que estaremos recibiendo del Gobierno federal en el año 2021. El destinatario del mensaje, naturalmente, es el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En coincidencia los gobernadores de Nuevo León y Michoacán hicieron públicos también sus mensajes. Jaime Rodríguez, “El Bronco”, advirtió que López Obrador está poniendo a prueba la voluntad de las regiones, y Silvano Aureoles llamó a combatir el centralismo.

El mensaje, reitero, no es nuevo.

El gobernador jalisciense puntualizó que no hay ánimo de “pelear” con el Presidente, pero sí fue enfático en señalar que desde aquí se buscarán todas las vías políticas y jurídicas para revisar el paquete presupuestal que está en revisión y seguramente será aprobado en la Cámara de Diputados, según lo diseñó el Gobierno federal.

La eliminación de los famosos 109 fideicomisos, a pesar de toda la controversia, es el anuncio claro de que se cumplirá la voluntad del Presidente.

¿Pero qué puede cambiar? ¿Qué resortes puede pulsar una reunión de personas como la que tuvo lugar ayer en el Instituto Cabañas? ¿Eso y las declaraciones de gobernadores cambiarán la voluntad presidencial?

El postulado que todos los días se pronuncia en la mañanera en Palacio Nacional, es que la Cuarta Transformación avanza inexorablemente y que a pesar de la inconformidad de los conservadores y los adversarios, no habrá marcha atrás. Ante este argumento, no cabe esperar flexibilidad.

Sobre el tema del pacto fiscal, López Obrador se ha pronunciado varias veces. Tiene voluntad, dice, de que se haga una revisión, pero “para darle más a algunos, habrá que quitarles a otros”. Y eso tienen que resolverlo los propios gobernadores.

El detalle que no comenta el Mandatario del país es que los gobernadores no pueden hacerlo. No están facultados. No puede el de Jalisco recortar en una partida para aumentar en otra; es facultad exclusiva, primero, de la Cámara de Diputados que año con año aprueba el presupuesto nacional. Y aún antes, es Poder Ejecutivo (el Presidente, pues) es el que presenta a los diputados el proyecto para los ingresos, los egresos y la aplicación de las partidas.

Dirimir en estas líneas la discusión sobre los fondos asignados a proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, en detrimento de lo que los estados de la “Alianza Federalista” reclaman, sería pretencioso.

La tarea tendrán que hacerla los ministros de la Suprema Corte. Las controversias que ya fueron interpuestas los obligan.

Sin embargo, la revisión del pacto fiscal sí es posible.

Los gobiernos estatales pueden convocar… siempre y cuando convenzan al Presidente de hacer una revisión concreta del pacto que está vigente desde hace cuatro décadas al menos.

Sin embargo, el proceso electoral y los pactos políticos vigentes son obstáculos impasables.

En Jalisco “no queremos pelear”, dice el gobernador Alfaro. “Pero estamos dispuestos a dar la batalla”… es el escenario factible.

jonasn80@gmail.com / @JonasJAL