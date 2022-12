Jalisco Plural y algunos imposibles

Varios políticos y algunos empresarios presentaron días atrás la iniciativa que bautizaron Foro Jalisco Plural. La interpretación inmediata fue que se trata de una versión local del proyecto nacional para construir una alianza política que pueda enfrentar con éxito, electoralmente hablando, a Morena y su candidatura presidencial en 2024.

El ejercicio merece respeto. Es una iniciativa ciudadana. Punto.

La cuestión es si puede concitar las voluntades, los liderazgos y las inconformidades -son muchas- con la manera como se están llevando las cosas en los gobiernos federal y estatal.

Empecemos por darles la oportunidad de presentarse en sociedad…

Entre los integrantes de este Foro Jalisco Plural, figuran personajes como el ex gobernador Emilio González Márquez, el ex candidato a la gubernatura Salvador Cosío Gaona, la ex diputada Verónica Juárez y el ex fiscal del Estado Alejandro Almaguer. Sí, también están varias otras personas con reconocimiento en el ámbito empresarial y académico, pero aunque quisieran evitarlo, si fueron actores políticos atraerán las miradas y las críticas.

¿Qué pretende este foro plural?

Su respuesta es que quieren “sacudir” a la gente. Concientizarla de que, a pesar de sus diferentes orígenes, los integrantes del foro concuerdan en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está resultando en un perjuicio mayor para el país. Mencionan la pobreza creciente, la violencia e inseguridad; la impunidad y corrupción.

Sin embargo, personajes como Emilio González Márquez provocan una ola abrumadora de reacciones en contra. Dejó una profunda huella en la memoria colectiva su paso por la gubernatura y el famoso episodio de la mentada de madre.

Salvador Cosío, hijo del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, tras años de actividad pública en el PRI, el PRD y el Partido Verde, con todo y su esfuerzo permanente por trasladar a Guadalajara a los actores y el discurso que definen el futuro nacional, no puede evadir una calificación social que lo considera parte de la élite política que tiene positivos, pero mayormente negativos.

Los integrantes del Foro Jalisco Plural externan su preocupación por el rumbo que ha definido el Gobierno de López Obrador y la llamada Cuarta Transformación. No están de acuerdo; advierten un futuro amenazante si el grupo político lopezobradorista se mantiene en el poder.

Pero no tienen respuesta a las críticas: representan al sistema de Gobierno que tuvo antes la opción de dirigir; están atrapados (y todos los mexicanos igual) en el dilema discursivo que se construye todos los días desde la mañanera en Palacio Nacional: los conservadores, los adversarios, los neoliberales, no pueden criticar el Gobierno de hoy porque carecen de autoridad moral. Ellos lo hicieron peor.

El reloj electoral mueve sus manecillas en contra de las iniciativas de oposición. Lanzan la advertencia de peligros, pero no tienen rostros o liderazgos que muevan al interés de la gente. Son “cartuchos quemados”. Además, su llamado a la conciencia pública considera, en un extremo que más parece inocuidad, a no cuestionar al grupo político en el Gobierno de Jalisco.

El Foro Jalisco Plural tiene todo el derecho de intentar hacerse escuchar. Pero esa voz sin rostro y sin objetivo; esa iniciativa sin un llamado preciso, está destinada a ser como la semilla que cae entre las piedras. Va a extinguirse sin sustento y sin agua.

