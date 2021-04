Jacqueline

Apoyo. Así respondió la sociedad luego de que se diera a conocer el video en el que una docente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fuera agredida por su pareja la semana pasada mientras impartía una clase virtual.

El momento fue crítico. Bastó con ver a la mujer frente a la computadora para que el sujeto, identificado por grupos feministas como Octavio Alonso G, la agrediera. A través de la pantalla sólo se escuchaban palabras altisonantes y golpes. La voz de la mujer evidenciaba pánico; suplicaba que le permita terminar la clase y el hombre no la escuchaba. La agresión continuó. Mientras tanto, un desconcertado grupo de alumnos preguntaba a su maestra si se encontraba bien. La respuesta fue el silencio.

Sin embargo, tras ese lamentable episodio se puso un alto a la violencia, pero no lo hizo la profesora, fue la indignación de sus alumnos, quienes hicieron público lo sucedido y pidieron ayuda por ella. La institución académica hizo lo propio, y las manifestaciones no se hicieron esperar. El plantel, que no reporta actividad escolar desde hace un año, se vistió de púrpura con las muestras de apoyo recordándole que no estaba sola. Y no lo está.

Han pasado 13 meses desde que inició el confinamiento en México y pese a que la sociedad ha encontrado nuevas formas de regresar a la normalidad algunas actividades no han cambiado por indicación oficial, por lo que la estadía en casa obliga a las familias a realizar todas las actividades diarias bajo un mismo techo: escuela, trabajo, familia y las fricciones crecen. La violencia doméstica que tantos titulares ganó en 2020, ésa por la que el gobierno pidió contar hasta 10, no cesa.

De acuerdo con el informe sobre incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su corte de marzo 2021, se registraron en México 61 mil 876 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer en el primer trimestre del año, y en marzo se contabilizaron 23 mil 560 de ellas; sólo en el Estado de México se respondieron 10 mil 229 y ninguna fue de la maestra Jacqueline.

El año pasado se reportaron más de 260 mil enlaces a la línea de emergencia. Sin embargo, por cada llamada concretada, por cada reporte hecho, hay decenas de mujeres que no denuncian los abusos en casa.

El de Jacqueline fue uno de esos casos en donde el destino jugó sus cartas y una conexión con sus alumnos, como muchas que tuvo antes, evidenció el infierno que vivía. La profesora cuenta con el apoyo de la institución para la que trabaja y así dar continuidad al proceso legal y psicológico que se requiere, pero ¿cuántas mujeres allá afuera carecen de él? Sobre todo si los programas de protección en este rubro sufrieron un escandaloso recorte en el presupuesto federal.

La violencia asciende y se normaliza, más todavía cuando se vive con el agresor y no se tiene independencia económica. Lamentablemente los casos de violencia de género son directamente proporcionales a los de feminicidio que, en lo que va del año suman ya 359 de ellos en México, un país en el 12 mujeres son asesinadas cada día impunemente.