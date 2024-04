Ya van más de dos años desde la última vez que se supo de Yessenia Araceli Gómez. El 3 de marzo de 2022 se le vio en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan.

Norma, la mamá de esta joven de 30 años, no olvida que ese día Yessenia Araceli fue a llevar a la escuela a su hijo. Después salieron de compras y ella se fue a trabajar. Le encargó a su hijo hasta que terminara su jornada laboral. A partir de entonces ya no regresó.

Le pareció extraño su repentino silencio: ya no llamó ni escribió en las redes sociales para preguntar por el menor.

Horas más tarde la familia de la pareja de su hija le confirmó que se los habían llevado hombres armados.

Yessenia Araceli es una de las mil 099 mujeres desaparecidas en Jalisco durante el actual sexenio estatal (que comenzó a finales de 2018), de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Con esta cifra, la Entidad ocupa la tercera posición en esta materia. En primer lugar está la Ciudad de México y en segundo el Estado de México.

“Cumplió dos años de que se la llevaron y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna noticia que dé con su paradero. La desesperación y la angustia hacen que tú averigües, que preguntes, mi esposo incluso tuvo que dejar de trabajar para hacerse cargo de ir y venir a la Fiscalía. Les hemos dado toda la información y la Fiscalía no ha hecho nada, hasta hoy es lo mismo, no hay avances de nada”, lamentó Norma, quien desde entonces se encarga de su nieto, que ha sufrido por la falta de su madre.

“Él nada más quiere encontrarla, que la busque la autoridad, salir a buscarla, a pegar fichas de su mamá para que todo mundo la busque. La verdad sí ha sido un daño muy grande para él”.

Víctor Manuel González Romero, académico y exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aseguró que sólo en marzo pasado se reportaron 46 desapariciones de mujeres. Es el número más alto de los últimos años. Por ejemplo, en 2019 fueron 11.

Norma pidió a la sociedad que sea más empática con las familias que buscan a algún ser querido.

“El amor de una madre a un hijo te da la fuerza para todo. Y si el Gobierno no nos apoya, uno como un padre, una como madre, vamos a seguir luchando hasta encontrarlos”, compartió la madre buscadora.

Por otra parte, las mujeres de entre 15 y 19 años son las que desaparecen con más frecuencia en Jalisco. Tres de cada 10 se encuentran en este rango de edad.

Una de ellas es Evelyn Alexia Romo Hernández, quien desapareció en abril de 2023. Tenía 18 años cuando se dejó de saber de ella. Se le vio en el corredor Paseo de la Rivera, en Lagos de Moreno. Sus seres queridos continúan buscando su rastro.

Ante este problema, Jacobo Dayán, quien es especialista en Justicia Transicional y Derechos Humanos, comentó que una hipótesis de esta problemática es que puede estar vinculada a redes de trata con fines de explotación laboral.

Sin embargo, el experto criticó que las diferentes instancias de seguridad no lleven a cabo investigaciones más ambiciosas para enfrentar esta situación, que pone a Jalisco como el Estado con más personas desaparecidas a nivel nacional.