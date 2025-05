Instructivos para estudiar en España

Recientemente, emocionado por las posibilidades de ser español, he organizado a la familia al respecto. Y entonces buscamos en La Resolana para ver si entre nuestros ancestros había algún español, sin resultado. Es más, llegamos a nuestro padre Adán y no hallamos a ningún español. Pero hay gente que encontró al otro Adán, senador, que hace otro tipo de gracias. Ya todas mis hijas están ceceando y hablan como Hugo Sánchez, y descubrí que como tampoco tengo dinero, pues mis estudios no pasarán de la Royal University de Autlán.

Hay otros más afortunados, como la señora Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, que con todos sus apellidos decidió irse a las Españas, dejándonos con un montón de dudas: dinero, ha de tener a puños; lo que no sé es si es un break o un lapsus matrimonial, o si se va a llevar a su marido, que también es descendiente de españoles, nada más que su abuelito le cae gordísimo.

Al hijo de ambos, que ya es mayor de edad, no sé si se lo va a llevar, pero yo creo que sí, porque allá sí dejan vapear y papear, y al joven le gustan ambas cosas. La forma más fácil de ir al extranjero es ser ex de algún presidente o funcionario, que según mis cálculos, de los últimos 75 presidentes mexicanos, al que menos le ha durado el dinero le alcanzó para tres generaciones de hijos sin trabajar.

Claudita también tiene antecedentes europeos para pedir nacionalidad, pero tendría que preguntarle a “Dulces Nombres” pa’ que opine. Pero si no tienes dinero, lo único que tienen que hacer es cerrar los ojos dos minutos y el milagro se dará.

Otro sistema de viaje es para estudiar, pero doña Bety tenía un cierto odio, a pesar de sus abuelos, por el rey, a quien le tiene que jurar fidelidad. Pero con lo que lleva de dinero puede comprar todo género de casas, vestidos de lunares y lanzarse a bailar peteneras por toda la Calle Mayor. E incluso, si ya largó al sujeto, puede buscar algún galán otoñal que tan sólo tenga la afición por coleccionar fotos de héroes norteamericanos que pueda cambiar por euros.

España es muy divertido para nosotros porque, en primer lugar, en casi todos lados nos entienden y son muy gustosos para los dólares. En las autonomías donde hablan otros idiomas, sucede como si escuchara a Putin o Zelenski, que parece que están hablando borucas, pero en el resto de España lo entienden a uno.

Ahora, esta señora tiene fama de culta. Entonces no sé qué fregados va a estudiar, cuando debía estar buscando por qué los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles.

La última forma y más efectiva para ir a estudiar a España o a cualquier lugar del mundo es si usted anda cargado de plata. Entonces, si no quiere ir a estudiar sino simplemente a mortificar esta carne inmunda y pecadora, y entrarle a unos buenos tintorros y orujos, pues láncese a gozarla. Y si quiere, allá deben vender parientes españoles.