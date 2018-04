Implosión costosa

La cancha traicionó a Bryson Dechembeau ayer en Carolina del Sur y firmó una tarjeta de 75 golpes (cuatro por arriba de par).

El viernes, el americano había logrado su mejor marca personal desde que llegó al PGA Tour, registrando un impresionante 64 y amaneció para jugar la tercera ronda del RBC Heritage con un golpe de ventaja sobre Ian Poulter y Si Woo Kim, sin embargo el sueño se convirtió en pesadilla y para jugar la ronda final necesita de un milagro para por lo menos contender.

Poulter, que recién logró su primer título en Norteamérica durante el torneo Dell Technologies Match Play, con el que se ganó el último lugar disponible para participar en el Masters hace una semana, continúa mostrando un golf confiable y sólido, sobre todo con el putter. Ese juego consistente posiciona al británico en el liderato del torneo, seguido de cerca por el americano Luke List y del coreano Si Woo Kim, ambos a solo un tiro de Poulter.

Reconozco que la mayoría de los aficionados al golf no nos hemos recuperado de la resaca del Masters, pero no debemos ignorar este torneo. Sin nombres tan reconocidos, el juego no ha decepcionado; poco menos de una docena de atletas están a distancia razonable para buscar el trofeo en una combinación ideal entre jóvenes promesas y jugadores consolidados.

Matt Kuchar y Billy Horschel representarán a los veteranos, el primero a cinco golpes de la cima, mientras que Billy tan sólo a dos. Mientras que entre los “novatos”, Si Woo Kim con tan sólo 22 años, puede demostrar que está a la altura del compromiso.

Por la inminente amenaza de condiciones meteorológicas inclementes hoy por la tarde en la cancha de Hilton Head, la acción premiará a los que madrugan con los tiempos de partida, comenzando desde las seis de la mañana, hora local.

