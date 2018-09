Iliana Hernández Arce

“A los maestros les gustaban mis ensayos, sus comentarios eran elogiosos, lo cual me sorprendía. Pero fue hasta la maestría en Terapia Psicoanalítica, cuando al leer en público un ensayo sobre Frida Kahlo, entre las personas que se acercó a felicitarme se encontraba la poeta Carmen Villoro, quien me preguntó si era poeta, a lo que respondí: “nooo”. Y con mucha sorpresa la escuché decirme, “pues deberías serlo”, hasta ese momento, la idea de escribir era una fantasía muy lejana, sus palabras se me quedaron girando, hasta que tomé la decisión de entrar a SOGEM con la intención de escribir ensayo, pero entonces esa materia no formaba parte de la curricula, así que, con muchísimo miedo tomé poesía con las poetas Laura Solórzano y Jorge Orendain, generosos y pacientes”.

Mi reciente trabajo “TREND” se presentará HOY VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE a las 19:30 horas, en la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara, en Av. Agustín Yáñez 2839, a cuadra y media de la Minerva. La presentación estará a cargo de Mónica Hernández y Francisco Aguilar. Para mayores informes en los teléfonos: 3616- 3763 y 3630- 0020.

“Trend” ironiza la tendencia de lo inaudito; las tantas muertes y desapariciones de mujeres y niñas en nuestro país como en Latinoamérica. Al abrir el libro te encuentras una página roja que nombra a algunas de estas mujeres porque cada ‘caso’ va quedando en el olvido para dar paso a otro y así hasta que de tantas, se van volviendo invisibles. “Trend” las nombra desde la poesía.

Del prólogo:

“Cuando el evento poético existe con la específica función de nombrar lo real, la palabra se vierte en esa consistencia y la solidez de su materia se fija y nos fija al nombre de las cosas. Aún cuando la esencia del poema sea de pronto su carácter efímero, volátil, temporal en el sentido del breve tiempo en que se lee, puede también anclarnos al peso de su dramatismo y hacernos volver a ver, volver a sentir. Ocurre como nos dice Iliana, que ‘nada calma la herida’ y el poema parece prometernos la constancia de sus partículas de ceniza, partículas que dispersan la indignación de la que surgen”.

Laura Solórzano

Luz Herida

Nada calma la herida

no se zurce con aguja

no hay hilo para la memoria

Los pasos arrastran cadenas E

el viento encandilado se eriza.



Mujeres que viajan solas



Hasta su nombre propio ofende

por eso como a una piedrita la pateo y le digo

cuando algo no se nombra desaparece

su sangre es el pretexto del conflicto que me

provoca

cuando se atreve a romper la servidumbre y

va por la vida sin amo

da miedo sin hombre da miedo

me palpa la duda de la hombría

sin mujer ¿soy hombre?

sin mujer nazco o muero

¿soy?

por eso le arranco el hueso y la carne

para callar su voz

y como la bestia que soy hago un jardín oficial

de cuerpos dedicado a mujeres que viajan

solas.

Realismo Mágico

Quién entiende a las mujeres y su maldita costumbre de desaparecer para luego aparecer dentro de una maleta

de subir a carros con hombres desconocidos

para aparecer con los pantalones abajo

sin decoro

su gusto de tomar el sol desnudas en el desierto

con mal olor con mal color mientras la vida

se ampolla

maldita su costumbre de desaparecer en un país

y aparecer en otro colgado de un árbol

o estrelladas contra el pavimento

son ganas de volver loco a cualquiera

¿Quién entiende a las mujeres?

ILIANA. Ha publicado los libros de poesía: “Relámpago Inmediato” (2017) de la Colección de Poesía Calle de Cervantes, y “Trend” (2017), Ediciones de la noche (al que pertenecen estos poemas). Libro de cuentos “Alas de Papel Volando” (2018). Coedición Secretaría de Cultura de Jalisco y La Zonámbula Editorial. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Docente en SOGEM Guadalajara, coordina el Taller de poesía “La calle de Cervantes”, conduce el programa de radio “Poesía on the Rocks” en C7 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

Ha participado en varias publicaciones colectivas; con el libro de cuentos “Suicidario”, ganó la Beca 2013 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco.