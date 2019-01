Hilda cárdenas

No pienses en una cucaracha color rosa. Lo hiciste, ¿no? Es gracias al pensamiento. A pesar de que tal cosa no exista, esta facultad de formar ideas o representaciones mentales de lo que ni siquiera existe realmente, es a veces es incontrolable, sobre todo en la negación. Imagina ahora que le muestras una colorida paleta de espiral a un niño y luego le dices que es tuya y no se la darás; así funciona la negación, imaginamos algo y luego tratamos de dejar de hacerlo, pero es demasiado tarde, ya está en la mente y dejó una huella en la memoria. Por ello, la negación de las cosas no ayuda a olvidarlas, al contrario hace que las recordemos con mayor facilidad.

Soy psicóloga, he visto pacientes por más de diez años y aún sigo maravillada con los alcances del pensamiento, de lo que puede provocar y de lo irreverente que puede llegar a ser. El mismo pensamiento no alcanza para imaginar sus propios límites.

Hay días que uno tiene una idea y vamos juzgando todo en base a esa idea. Digamos que tengo la idea de que no soy feliz, luego el pensamiento, ya encausado, traza rutas para justificar esa idea: me tocó el tráfico, no me pagaron o discutí con mis hijos, qué infeliz soy.

Basta una hebra de pensamiento para que de ahí se desate todo un razonamiento erróneo de las cosas. Aunque, no siempre va dirigido hacia lo negativo, hay hebras de pensamiento que ‘sin querer’ nos llevan a lo que necesitamos sin darnos cuenta.

R. es una de mis pacientes, tiene pensamientos suicidas y tendencia a la depresión, la mayoría de sus pensamientos dan vueltas en una glorieta de pesimismo. Como se hace en estos casos en lugar de negar estos pensamientos o tratar de evitarlos, los cuestionamos y los escuchamos para entenderlos; saber qué o dónde se originan ayuda bastante; ya que negar esas ideas suicidas sólo las haría más potentes, así que hablamos sobre ellas.

Un día, dando vueltas junto con esos pensamientos, R. me contó la primera vez que intentó suicidarse. Un día lleno de dificultades y situaciones problemáticas, ella estaba harta. Ser responsable de ella misma, de su familia, de la escuela y de su padre, la había desgastado.

Ella es apenas una adolescente haciendo papel de madre, cuidadora y empleada. Me contó que al final del día sentía que ya no podía con todas esas cargas, y tras un patrón de pensamientos negativos, decidió tomarse un frasco entero de pastillas. “Cuando me las tomé sentí mucha paz, una paz muy bonita. Me recosté en la cama sabiendo que ya no tendría que hacerme responsable de nada y me tapé, quería dormirme. Saber que mañana no despertaría me hizo sentir libre.”, dijo, y en su cara se reflejó el recuerdo de aquél momento, sus ojos brillaron y sonrió un poco. ¿Sabes de dónde vino esa paz?, le pregunté.

“No estás muerta, tus planes no salieron como querías en ese momento, pero ese sentimiento surgió tras pensar que ya no serías responsable de nada. Imaginar que ya no tendrías esas responsabilidades, te hizo capaz de experimentar eso que creías que nunca tendrías.”

La seguridad de un pensamiento es inimaginable. La mente crea emociones positivas y negativas, crea estados de conciencia y lugares imaginarios que nos proporcionan paz. R. pensó que se libraría de esos problemas y se sintió en paz gracias a ese pensamiento, aunque nada le aseguraba que unas horas después iba a despertar en urgencias, ella así lo creyó. Si bien esa no fue una forma adecuada de llegar a esa paz, R, sabe que está a su alcance y que tiene a la mano otras alternativas para llegar a ella, pues ella misma es capaz de generarla.

En nuestro día a día puede que subestimemos el poder del pensamiento, pero eso no lo hace menos poderoso, lo hace más inconsciente. Por ello, aceptar lo que negamos, analizar lo que deseamos o simplemente escuchar con mayor atención nuestra voz interna, aumenta nuestra seguridad para enfrentar las dificultades de manera saludable.

Y por cierto, ya puedes olvidar la cucaracha rosa.