Hasta me cayó bien

Me tocó estar y participar en la reunión de empresarios de Jalisco con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, reunión que resultó todo un éxito y tuve una impresión totalmente positiva de la personalidad y las respuestas y recibimiento de los temas que se le alcanzaron a mencionar y a solicitar por parte del grupo empresarial a Andrés Manuel, ya que la reunión no se pudo terminar por exceso de trabajo que ya tenía programado Andrés Manuel, pero que gentilmente expresó: “Esta reunión no se cancela, solamente tiene un receso y yo iré a Jalisco con ustedes para seguir adelante con los temas de esta reunión y espero que esté el Gobernador de Jalisco con el cual tenemos la mejor relación”.

Andrés Manuel estuvo extraordinariamente amable y receptivo en los principales temas que se le tocaron, como el problema del sistema de salud, la necesidad de agua que tiene Jalisco y el proyecto de la Presa El Zapotillo que está en negociaciones muy avanzadas con Guanajuato de acuerdo a lo ya firmado. También se tocó el problema de la red carretera que tenemos en Jalisco que está muy deteriorada, a lo cual mencionó que ya se estaba apoyando económicamente y así seguirá. El gran problema de la inseguridad, se le pidió que la Guardia Nacional no sea de “amor y paz” sino de justicia. Además, la necesidad de que haya una confianza clara para la inversión y el desarrollo de la economía, la importancia que tiene el panorama agropecuario y agrícola en Jalisco en relación con el país.

El Banco de Alimentos fue un tema que le interesó mucho a Andrés Manuel; el mejoramiento del Aeropuerto de Guadalajara, el problema que existe actualmente en el sistema judicial. Además, ratificó su apoyo económico que mejorará la movilidad urbana en Guadalajara y la realización del Peribús, que ya lo había prometido a los tapatíos y al gobernador.

Así se mencionaron diferentes temas muy importantes como el sistema financiero, el sistema laboral, la dignificación de la mujer.

Después que se le presentaron los temas, los problemas y las posibilidades de desarrollo que tiene Jalisco, Andrés Manuel se dirigió al grupo y respondió apoyando definitivamente a Jalisco, ratificando que en el mes de agosto va a venir a Guadalajara y se continuará la reunión ya con la presencia del gobernador, para puntualizar y consolidar en esa reunión los temas que se trataron, empezando principalmente por los más importantes.

Después de la reunión Andrés Manuel informó: “Hoy sostuve una fructífera reunión con empresarios de Jalisco, un Estado fundamental en el desarrollo del país y que produce una gran cantidad de alimentos para el consumo interno. Lo más importante es que su gente es buena y trabajadora”. Esto fue lo último que mencionó en relación a la reunión que acababa de tener en Palacio Nacional con los empresarios tapatíos; además les dijo que Alfonso Romo tenía todo su apoyo y que era el enlace entre el empresariado y el Gobierno de México, así como el mismo Alfonso Romo, jefe del Gabinete, había nombrado anteriormente como su enlace en Jalisco al ingeniero José Luis González Íñigo, que lo ha hecho extraordinariamente.

Después de esta reunión se renovará la confianza del empresariado de Jalisco en todo lo que expresó y la forma de hacerlo de Andrés Manuel y por eso confiamos en que florezca la inversión y se consolide la seguridad en Jalisco y en México.

Fue tan amable, gentil y claro cuando respondió a los temas principales que se le plantearon, que hasta me cayó bien, no como en otras ocurrencias mañaneras que desconcertaba.