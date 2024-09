Harris y Trump sin la bendición Papal

Para los católicos la palabra del Papa tiene mucho “peso”; su mensaje tiene influencia y repercute en muchas de las acciones y reacciones de millones de personas. Así que lo que declaró el viernes pasado, cuando viajaba a bordo del avión en que regresaba de su gira por Asia, puso prácticamente “a parir chayotes” al 24 % de la población adulta de los Estados Unidos -según el censo de Pew Research ese porcentaje de la población adulta se identifica como católica-. Y es que los periodistas al abordar a Francisco sobre los candidatos a la presidencia en el país vecino, la respuesta del Sumo Pontifice fue simplemente “hay que elegir al menor de dos males”, refiriendose a las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y el abierto apoyo de Kamala Harris al derecho del aborto, agregando el Papa que ambas acciones están “en contra la vida”.

Respecto al aborto, Donald Trump ha insistido que no firmaria una prohibición federal, pero dejara en libertad a los Estados a que decidan por su propias restricciones -recordando que sus nombramientos en la Corte Suprema permitieron anular el caso Roe contra Wade, poniendo fin a la protección federal del aborto-, mientras que Kamala Harris, dijo que de llegar a la presidencia -y aprobarla el Congreso- firmaría la ley y “la haría cumplir”. Ambos, -con algunas diferencias- prácticamente están en la misma posición.

Sin embargo, si ponemos en la balanza del Vaticano a Trump y Harris, posiblemente el que salga más perjudicado -con el juicio de preferencia- es el expresidente, quien ya tiene una historia de diferencia con el líder católico. Hay que recordar la declaración del Papa del 18 de febrero de 2016, cuando el entonces candidato a la presidencia hablaba de construir un muro en la frontera de su país con México. “Una persona que solo piensa en la construcción de muros, dondequiera que se encuentren, y no en la construcción de puentes, no es cristiano. Eso no está en el Evangelio”, dijo Francisco. Y a su estilo, no dejándose, Trump le contestó desde un mitin en Carolina del Sur, “es vergonzoso que un líder religioso esté cuestionando la fe de otra persona. Siento orgullo de ser cristiano”. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos, el 24 de mayo del año siguiente -2017- Trump, ya como presidente, viajó acompañado de su familia a Roma, donde visitó al Sumo Pontífice. En la reunión intercambiaron regalos, que fueron muy simbólicos, porque representaban en el sentido figurado sus posiciones respecto a su diferencias. Trump le entregó cinco libros de Martin Luther King, sobre la lucha de derechos humanos, mientras que el Papa Francisco le autografió una copia del discurso que había pronunciado con motivo del reciente Día Internacional de la Paz.

Por lo pronto, Trump y Kamala no cuentan -por lo menos públicamente- con la bendición Papal, ni tampoco van a llegar a coincidir en el tema del aborto, pero la identidad multireligiosa de Harris -de padre cristiano y madre hindú- con una historia personal religiosa y espiritual diversa, que es mas representativa de la composicion de la sociedad en Estados Unidos, posiblemente pueda conseguir más adeptos y votos entre los católicos estadounidenses.

¿Usted, qué opina?