Trump dice que China podría obtener un alivio arancelario si aprueba el acuerdo de TikTok

Este jueves, el mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró que estaría abierto a dar a China un alivio en cuestión de los aranceles , con la condición de que Pekín acepte el acuerdo que se está negociando para separar a la empresa china ByteDance de la aplicación TikTok en Estados Unidos.

Aborda del avión presidencial, el jefe ejecutivo fue cuestionado por la prensa sobre sí estría dispuesto a tratar acuerdos con los demás países para reducir el impacto de los aranceles, a lo que en respuesta Trump aseguró que podría discutir la posibilidad con China, nación que ahora está sujeta a gravamen total del 54 %.

"Bueno, depende", contestó Trump luego de ser cuestionado sobre su disposición para negociar acuerdos. "Siempre y cuando nos ofrezcan algo positivo. Por ejemplo, con TikTok. Tenemos una situación en la que China probablemente dirá: 'aprobamos el acuerdo, pero ¿qué va a hacer con los aranceles?'", detalló.

"Los aranceles nos dan un gran poder de negociación. Siempre lo han hecho. Los utilicé muy bien en la primera administración. Ahora lo estamos llevando a un nivel completamente nuevo", afirmó.

No obstante, Trump aclaró que no está teniendo conversaciones concretas con Pekín sobre el asunto. "No, solo estoy usando eso como un ejemplo", precisó.

El miércoles, en una jornada que bautizó como "día de la liberación", Trump impuso un gravamen del 10 % a 184 países y territorios, incluida la Unión Europea (UE). En el caso de China, anunció gravámenes del 34 %, que se suman al 20 % ya vigente, por lo que la cifra total asciende al 54 %.

Preguntado por la prensa, Trump también afirmó que está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo para asegurar el futuro de TikTok en el país, ya que la aplicación se enfrenta el sábado al límite fijado por Washington para desvincularse en territorio estadounidense de su matriz china, ByteDance.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con un grupo de personas muy competente", aseveró.

Trump explicó que TikTok tiene "múltiples" inversores interesados, pero no dio nombres. En concreto, la carrera por hacerse con la famosa aplicación está liderada por Amazon, Oracle o el fundador de OnlyFans, según medios de Estados Unidos.

Este mismo jueves, en una entrevista en Fox News, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ya expresó su esperanza de que el futuro de TikTok se resuelva antes de la fecha límite del sábado.

El anterior Congreso, bajo el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025), aprobó una ley que obligaba a la aplicación a encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un "adversario" antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una prórroga de 75 días, plazo que expira este sábado.

