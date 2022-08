Guillermo del Toro (y otras notas amables)

1. Exposición

A finales del año se supone que se estrenará la más reciente película de Guillermo del Toro, su versión animada de Pinocho. Pero lo extraordinario es que, al mismo tiempo, se va a inaugurar nada menos que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, una exposición alrededor de la película y con referencias a la obra en general del director tapatío.*

Dice Guillermo del Toro que la animación es la forma artística que más ha influido en él, y que de los cuentos infantiles su favorito es Pinocho. Ahora recrea la historia del títere, escrita por Carlo Collodi hacia finales del siglo XIX, ambientada en la Italia de Mussolini y con la técnica de animación llamada “stop-motion”. En la exposición se mostrará, dentro de la recreación de un “set” cinematográfico, cómo trabajaron juntos para la película diseñadores, artesanos, artistas y técnicos en un equipo conformado por gente de Guadalajara y de Portland. Se pretende que el público aprecie el muy complejo y meticuloso proceso de la animación en “stop-motion”, y también los elementos de decoración y utilería en que Guillermo del Toro es supremamente cuidadoso.

La exposición del MoMA estará abierta del 11 de diciembre al 16 de abril. Ojalá que el MUSA lograra otra vez el milagro de traerla a Guadalajara, como la espectacular muestra de nuestro paisano de hace unos tres años…

* https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5504

2. “Playlist” para perros

Al salir de viaje en coche con un perro, hay que tomar nota de sus preferencias en materia musical. Tal parece que alrededor del 65 por ciento de los canes se alteran con los traslados en automóvil, y hay estudios que muestran que cierto tipo de música puede ayudarlos a relajarse, como es el caso del rock suave o el reggae (¡nunca heavy metal, por favor!). Guiado por las investigaciones de la Universidad de Glasgow, un profesor de música compiló una lista:

“Top Ten” perruno (para canes angloparlantes):

'Black Dog' - Led Zepplin

'Back In Black' - ACDC

'Paranoid' - Black Sabbath

'Chop Suey!' - System Of A Down

'Duality' - Slipknot

'Enter Sandman' - Metallica

'Smoke on the Water' - Deep Purple

'Runnin' with the Devil' - Van Halen

'Ace of Spades' - Motörhead

'Master of Puppets' - Metallica

(Puede suponerse que los chuchos nacionales disfrutarían de alguna de Alejandro Fernández…)

*https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11077303/Playlist-featuring-Bob-Marley-Pink-Floyd-promises-relieve-stress-pets-car-journeys.html

3. Las verdolagas

Pues resulta que las humildes verdolagas, que al parecer existen en muchas otras latitudes y son despreciadas como plaga por los (ignorantes) jardineros, pueden ser la clave para desarrollar cultivos resistentes a la sequía, según afirman investigadores de la Universidad de Yale.* La planta, cuyo nombre científico es Portulaca oleracea, es capaz de sobrevivir y además ser muy productiva en tiempos de escasez de agua porque tiene una peculiar capacidad de combinar dos ciclos metabólicos para producir una forma nueva de fotosíntesis, según el estudio dirigido por la profesora Erika Edwards. Es de desear que la verdolaga contribuya a los avances de la ingeniería de cultivos, pero estaría bueno pasarles a los de Yale la receta “ancestral” (como se dice ahora) del espinazo con verdolaga, y el link de la canción, que es muy bonita.

*Purslane is a 'SUPER PLANT' that holds the key to drought-resistant crops, scientists claim | Daily Mail Online