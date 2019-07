Guardia Nacional y violencias

Arrancó formalmente la Guardia Nacional. En los próximos días la veremos en Jalisco con poco más de tres mil 500 elementos distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras cuatro regiones. Esta es la gran apuesta del Gobierno federal y en gran medida del Gobierno del Estado para resolver el problema de inseguridad, particularmente del incremento terrible del número de personas asesinadas en el Estado y particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pero ¿es esto suficiente?

El gran riesgo que tiene la Guardia, y así lo advirtió el general Bucio, es que se ponga en ella demasiada expectativa. Tener una fuerza organizada de 65 mil elementos es sin duda importante y necesario, pero eso no soluciona por sí solo el problema de las violencias ni cambia las conductas criminales. Si no hay un cambio radical en la administración de justicia y se desincentiva la actividad delictiva -a través principalmente de la incautación de bienes y cuentas de la delincuencia organizada- la sola fuerza militarizada de la Guardia solo provocará un incremento en la violencia, tal como sucedió en la administración de Felipe Calderón.

Todos queremos que la Guardia funcione y dé resultados. Todos queremos recuperar la paz en el país y en el Estado. Pero no es una cuestión de fe ni de esperar el milagro. Construir la paz será un proceso largo y complejo que comienza sí con el uso de la fuerza para contener a los grupos de delincuencia organizada, pero que requiere políticas de reconstrucción de la justicia y de las comunidades.

La violencia ha echado raíces y se ha convertido en cultura, en una forma de vida y, peor aún, en la aspiración de muchos jóvenes. Cambiar una cultura que ha penetrado la sociedad a lo largo de décadas no se va a lograr en un año ni en dos. La Guardia Nacional puede y deberá combatir a los grupos violentos, pero no la cultura de la violencia. Esto último nos toca a todos, desde los medios hasta las escuelas; desde las acciones concretas en los barrios hasta las políticas públicas. La Guardia es un paso importante, pero no es ni el único ni el más importante en este proceso.

Otros datos: La granizada de la madrugada del domingo es la más intensa y dañina de los últimos años, pero no la más fuerte de la historia de Guadalajara. De acuerdo con un trabajo de Virginia García Acosta y Raymundo Padilla, “Historia y memoria de huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México: cinco siglos”, aún en prensa, hay un testimonio de que en Guadalajara en 1765 “…hubo granizo de más de 25 libras de peso. Arruinó esta tempestad algunos edificios rústicos y mató cuantos animales había en el campo…”. Hay, me dice Virginia García Acosta, otras granizadas en Guadalajara registradas en este libro, pero ninguna con la magnitud de aquella del siglo XVIII.

