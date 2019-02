Guardia Nacional, episodio alentador

Pese a que todavía en la mañana de ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistía que la Guardia Nacional debía tener un mando militar, su bancada en el Senado aprobó su creación sin esa petición central de su indiscutible líder.

Por eso lo primero que habrá que escuchar hoy es la reacción de AMLO en su conferencia mañanera al referirise a lo que se convirtió ya en su primera gran derrota política, que es a su vez un respiro para la consolidación de nuestro sistema democrático y el efectivo juego de los contrapaesos.

La votación unánime de los 127 senadores y senadoras para crear una Guardía Nacional con mando civil no fue desde luego una concesión del mayoritario partido Morena y sus aliados, sino el resultado de una intensa negociación política de una oposición que jugó plena y dignamente su papel, al hacer suyas las críticas de académicos y expertos en derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil, de los riesgos que implicaba que la Guardia Nacional quedará en manos del Ejército.

Varios serán los indicadores que nos dirán si el Presidente con el mayor respaldo popular de la historia asume o no constructivamente la voluntad ciudadana expresada en el Senado.

Lo mejor que nos puede pasar es que las y los senadores morenistas hayan tenido el aval del Presidente, que sin duda lo fortalecería. Eso se verá en la relación que muestren de hoy en adelante López Obrador y su aliado de múltiples batallas, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, quien no sólo no pudo mantener la minuta en los términos que les envió el Congreso, sino que se sumó junto con su fracción a la aprobación de las modificaciónes que además de dar un mando civil a la Guardia Nacional, establece un plazo de cinco años para que militares sigan en labores policiales y regidos por el fuero civil y no castrense. Además, se cambió la junta militar como órgano máximo de decisión de esta nueva corporación policial a un consejo interinstitucional integrado por los titulares de las secretarías del gabinete de seguridad.

El aval presidencial para aceptar este revés se verá también con lo que suceda en la Cámara de Diputados con lo aprobado por los y las senadores, sobre todo por lo que dejó entrever ayer el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, de que una policía militarizada era mejor. De insistir en volver a modificar la minuta en la Cámara baja, el debate de la Guardia Nacional tendría que ir hasta septiembre en el próximo periodo de sesiones. Ojalá no sea el caso.

Otro buen punto de la aprobación ayer para el inicio de la construcción de esta nueva institución policial es la inclusión de cláusulas de las obligaciones en materia de formación y ejercicio policial de estados y municipios, que en un principio se había dejado de lado.

Ayer la política cumplió su papel. Además de la elaboración de las leyes orgánicas y la aprobación en al menos 17 de 32 Congresos locales, lo que ahora toca es empezar desde ya a enfrentar con este nuevo instrumento el combate a los grupos delincuenciales que hoy llevan la batalla ganada.

