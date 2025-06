¡Gracias, Sasha!

La cantante Sasha Sokol rompió el silencio y eso cambió todo. La ex Timbiriche habló del abuso sexual que sufrió cuando era una menor de 14 años y tuvo una relación con el productor musical y de televisión Luis de Llano, que entonces tenía 39 años. Su trascendencia va más allá de la farándula, y hoy ha sentado un importante precedente legal para otras víctimas en México.

Sasha denunció a De Llano en julio del 2022 por la vía civil. La demanda fue por daño moral, basándose en que se trató de una relación ilícita -porque ella era menor de edad- y asimétrica, por la diferencia de edades y porque él ejercía un rol jerárquico, una posición de autoridad y de poder como productor de Timbiriche. En el 2023 un juez civil lo sentenció a pedir disculpas públicas, tomar un curso de sensibilización, jamás volver a mencionarla públicamente y pagar una indemnización (que la cantante anunció donará a una asociación que ayuda a menores víctimas de abuso). De Llano apeló la sentencia, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó esta semana la resolución.

Este fallo es clave en el derecho de las víctimas de abuso sexual infantil (ASI): abre la posibilidad de que quienes sufrieron abuso durante su infancia puedan denunciar a sus agresores por la vía civil, cuando estén listas para hablar de ello, para verbalizarlo, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El ASI no prescribe.

“En casos de abuso sexual en contra de menores existen tres problemas para efectos de la prescripción…: (i) el paso del tiempo necesario para que la víctima asimile los hechos e identifique plenamente su carácter de víctima; (ii) el paso del tiempo para entender que determinados daños fueron causados por la violencia sexual; y (iii) la lucha interna que existe en las y los sobrevivientes para tomar valor y acudir a las instancias judiciales…”, detalló la cantante en su cuenta @SashaSokol de X, sobre el proyecto de sentencia de la SCJN, que presentó el ministro Jorge Pardo Rebolledo.

El abuso sexual infantil es una terrible realidad silenciosa, un tipo de violencia que suele quedar oculta, sin que la mayoría de los casos sean detectados y mucho menos denunciados. Hay dos factores claves: primero, las víctimas no verbalizan el abuso y guardan el “secreto” por miedo, vergüenza, amenazas y chantajes, o porque ya pasó tiempo del abuso; segundo, el agresor suele ser alguien “cercano” o “de confianza”, un familiar, cuidador o conocido, que fácilmente puede estar a solas con el o la menor.

Incluso, hay ocasiones en que los padres o cuidadores silencian a la víctima precisamente porque la agresión la cometió algún familiar. Todo ello deja a quienes son y han sido víctimas sin recibir atención profesional, y los agresores quedan impunes, sin castigo.

“Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad”, añadió en su cuenta de X @SashaSokol. “A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme”. Ella denunció el abuso en el 2022, cuando ya era una mujer de 52 años, cuando procesó lo sucedido y entendió lo que vivió, que ella no tuvo la culpa.

Los delitos sexuales cometidos contra menores hoy son imprescriptibles en México, tanto por la vía penal como por la civil, por lo que las víctimas pueden denunciar y buscar justicia en cualquier momento. Y los abusadores deben ser castigados.

¡Gracias, Sasha! Por tu valentía, por romper el silencio y alzar la voz, no solo por ti, sino por todas y todos los que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Las niñas y niños que han sufrido violencia merecen justicia, no importa la edad que tengan hoy. La justicia no debe tener fecha de caducidad.