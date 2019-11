Gabriela Torres Cuerva

¿Por qué Cuerva? Cuando era niña Gabriela era, “muy mala para correr, pero muy buena para esconderse”, desesperó tanto a su hermano que éste le gritó: “¡Cuerva, eres una maldita cuerva!”. “Las sentencias de la infancia son fuertes. A veces se me olvida mi segundo apellido. Me he metido en aprietos cuando el nombre se vuelve legal y deja de ser seudónimo. Confío en ser más cuerva que maldita, eso sí”.

Cuando era niña y hasta la pubertad tuvo problemas para pronunciar algunas letras como la erre, la ere, la de, la ese, entonces escribía juntando letras para formar palabras, frases, oraciones. Conoció a ejercer y a resistir el bullying de las maneras más creativas y disonantes en medio de la locura psicodélica de una familia de clase media -“la más espeluznante de las clases por su eterna indefinición”- con aspiraciones -vanas- de brincar la barda y pasarse al jardín más verde del vecino.

¿Y sus cuentos? “Hay que enfrentar al personaje a diferentes circunstancias, enfrentarlo a situaciones límite, hasta que reflexione dentro de una realidad humana, que enfrente y resuelva o no adversidades”.

Moderó la mesa de taller de Letras Tintas por varios años, en la Casa Museo José Clemente Orozco y en sedes itinerantes hasta el último libro en común Reverberaciones: Cuentos breves, que marcó una pausa “indefinible pero rica en detalles; nunca se sabe cuándo se agitarán de nuevo las aguas”.

Después de muchos empleos y oficios, “pateando un bote”, fundó en el año 2000 a Comunica México, lo que le ha permitido vivir del oficio de escritora fantasma. Comunica México es el grupo más importante del país de GHOSTWRITERS (escritores fantasma), compuesto por narradores de habla hispana.

Algunas personas han puesto en juicio esta decisión, la de escribir para otros, “esa práctica común de hablar de lo que se desconoce, tan presente en Facebook y en otras ventanillas públicas”. Eso, para ella, carece de importancia, solo es un punto referencial de la arrogancia de muchos escritores. “Por supuesto, en Comunica México no escribimos para escritores. Ni para criminales. Fuera de eso, no tenemos límites. Escribimos para sobrevivientes que cuentan su historia o dan testimonios de otras personas: migrantes hispanos radicados en Estados Unidos, mujeres y hombres violentados en cualquier sentido. En los últimos tres años se ha intensificado grotescamente el abuso a las clases vulnerables, el marasmo ante la impunidad de este país y de otros, y los asuntos graves de salud que de manera inusitada caen hasta en los jóvenes. Los temas se mueven un poco, pero prevalece el drama en las historias de vida. Y como le gusta decir: “Basta nacer para empezar a sangrar”.

Gabriela Torres Cuerva (Gabriela Torres López 1965). Narradora mexicana radica en Guadalajara, Jalisco. Sus cuentos han sido material de lectura en diversas instituciones educativas y encuentros culturales en México, Bolivia, Argentina y en la Universidad de Berlín. Distinciones literarias: Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez por el libro de cuentos Prisioneros (2013) Mención honorífica en Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo 2018. Fundadora de Comunica México (2000): grupo conformado por narradores dedicados a escribir libros de gente influyente en el ámbito social, económico, político, cultural y artístico de México y otros países del mundo hispano.

Libros de cuentos: Demonios del cotidiano (2010) Cáscaras de Naranja (CECA, 2013) Prisioneros (Editorial Lectorum, 2014) Córvidas Historias (Editorial Paraíso Perdido, 2014). Hombres Maltratados (Editorial Lectorum, 2017).

Antologías: Río entre las piedras (2016). Narradores e ilustradores (2015) Instantánea. Álbum de narrativa jalisciense (2016) Los 43. Compilación de Eusebio Ruvalcaba (2014), Desde un lugar de cuyo nombre… Ensayo y cuento cervantino (2015) El Diccionario de Escritoras de Guadalajara, Silvia Quezada (2018). Memoria de la identidad. Una mirada panorámica a la diversidad cultural mexicana. Coordinadora: Hariet Kristl Quint Berdac de Comparán. Moderó por varios años Letras Tintas Taller de Cuento donde surgieron algunas publicaciones: A la sombra del cuento (2012), Cuentos para picar (2013), Reverberaciones cuentos breves (2014).

