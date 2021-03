Futuro se escribe en femenino

Por Susana De la Rosa*

Cuando era niña y me preguntaban qué iba a ser de grande se me ocurrían muchas respuestas, pero nunca imaginé que sería presidenta de una comunidad política. No me culpo por eso: no podía querer algo que, más que invisible, era impensable en ese momento. Las vueltas de la vida nunca dejan de sorprendernos: hoy Futuro es el único partido político con una mujer joven al frente. Las implicaciones de este reto no han sido sencillas. A mi alrededor siempre hubo quien cuestionara mis decisiones en nombre de un bien mayor. Me decían que la política era peligrosa, violenta y poco honorable para cualquier mujer. Decían también que en los espacios de toma de decisiones a las mujeres se les asignaba el papel de amantes, o de cuidadoras, pero jamás de tomadoras de decisiones. Muchos incluso acusaron que las mujeres no entendemos de gobiernos o presupuestos; y que nos falta cabeza porque al momento de la verdad, nos ganan las emociones (como si a los hombres no los rebasaran sus emociones también, para esto hay varios ejemplos de los que será mejor hablar después).

Estas semanas he estado leyendo a algunos comunicadores, hombres poderosos que participan en otras instituciones, cuya palabra se vuelve tan ley que los hace creer que su opinión es irrevocable. No los culpo a ellos: es el machismo el que los vuelve ciegos. Desprestigian a nuestra institución sin considerar que está formada desde sus cimientos por mujeres que se niegan a aceptar lo que otros dicen que es la política. Futuro tiene nombre y muchos rostros, muchos femeninos. Estamos aquí y estamos al frente. Defendemos nuestra herramienta de transformación y de acción política, de lo que tanto esfuerzo nos ha costado crear para decirle a los mismos de siempre que cambien sus prácticas.

Cuando otros dicen que la política “es algo que se hace entre puros hombres” nos encontramos con un muro, pero las mujeres sabemos que muros hay siempre y ya no nos asustan como antes porque confiamos en que los haremos caer con la suma de nuestras convicciones.

No se trata de romantizar la política, pues conlleva una responsabilidad. Nuestra plataforma política adquiere un enorme compromiso frente al 8M: el de garantizar espacios para la participación política de todas las mujeres que están levantando la mano por el bien de nuestro estado. Nos toca abrir espacios seguros para cuestionar la cultura política que nos hace creer que la política es un trabajo chueco. Hay que generar condiciones para las que vienen después de nosotras. Somos mujeres y somos jóvenes: donde otros ven una incapacidad, nosotras vemos la oportunidad de transformar los gobiernos y las instituciones que los mismos de siempre no han podido articular.

Con un poco de suerte, más de una niña en Jalisco contestará que quiere ser presidenta cuando sea grande. Porque desde hoy se puede y nos toca hacerlo mejor.

* Susana De la Rosa es presidenta de Futuro