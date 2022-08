• El Club Cruz Azul se ha distinguido por ofrecer procesos largos a sus entrenadores y pocas veces recurrió a despedir a los técnicos con un mínimo de partidos, pero ante la peor goleada de la historia en contra de La Máquina, por 7-0 ante el acérrimo rival que es el América, la directiva cementera no tuvo más remedio que despedir al técnico uruguayo Diego Aguirre, quien acumuló seis derrotas en 10 juegos, siendo esta última la cuarta consecutiva, dejando al conjunto cementero en el penúltimo lugar de la tabla general con cosecha de ocho puntos, producto de sólo dos triunfos y dos empates, además, con la defensa más goleada del torneo con 25 tanto en contra.

• Los despidos de técnicos con gestión muy breve en Cruz Azul a lo largo de su historia sucedieron tras nueve juegos, y ahora se une Diego Aguirre a ese selecto grupo con 10 partidos.

El primero en esta circunstancia ocurrió en la temporada 1976-1977 cuando fue cesado Alfonso Portugal con nueve encuentros dirigidos.

El segundo aconteció en el torneo 1988-1989 con Manuel Lapuente, despedido en la jornada nueve, dejando al equipo en situación similar a la actual con dos triunfos, dos empates y cinco derrotas; fue sustituido por Mario Velarde.

El tercero fue Mario Carrillo hace 19 años en el Clausura 2003, quien dejó a La Máquina luego de nueve juegos sin poder ganar, con solamente seis puntos producto de empates y tres derrotas, fue sustituido por Enrique Meza.

• Diego Aguirre es el primer técnico despedido en el actual torneo de la Liga MX, situación que no es singular en el futbol mexicano, pues en muchos torneos el primer cese de entrenadores ha llegado de igual forma en la jornada 10 o posteriormente, por ejemplo, recientemente en el Clausura 2021 los primeros técnicos que se quedaron sin trabajo ocurrieron en la jornada 11, fueron Luis Fernando Tena en FC Juárez y J. Guadalupe Cruz del Necaxa, aunque es más común que la danza de técnicos en Primera División inicie de forma temprana cada campaña.

• La crisis que vive Cruz Azul no es privativa del ex técnico, Diego Aguirre, sino que es el colofón de los problemas a nivel administrativo y económico de la Cooperativa Cruz Azul y los desaciertos de los directivos que no supieron mantener al plantel campeón del Clausura 2021, ya que tras el título y en el lapso de un año, cambiando al técnico, contrataron 18 jugadores y dejaron ir 23.

Del cuadro campeón sólo permanecen Rivero, Escobar, Domínguez, Baca, Martínez y los tres porteros.