• La Comisión de Árbitros de la FMF cambió de presidente a partir de este torneo, salió Arturo Brizio y llegó Armando Archundia, pero los silbantes son los mismos y por lo tanto los errores arbitrales en la Liga MX continúan apareciendo jornada tras jornada.

Fue ingenua la decisión de los federativos mexicanos al pensar que con cambiar al titular del organismo arbitral se corregirían los errores de los silbantes, pero lógicamente eso no sucederá.

• Mientras no exista un plan de trabajo y una reestructuración total en la Comisión de Árbitros, en la cual despidan a los instructores que no sirvan, a los comisionados que designan a sus amigos o compadres y mientras no se mejore la capacitación a los árbitros y corran a los ineptos, esto va a continuar de mal en peor.

• Particularmente este campeonato Apertura 2022 ha traído consigo un ingrediente más que malogra los trabajos arbitrales, se trata de la pésima aplicación del VAR en algunos casos, pues el principio fundamental de la aplicación de la tecnología en ayuda a los árbitros centrales se ha desvirtuado y ahora tal parece que los que dirigen los partidos desde una cabina con varios monitores son los árbitros del VAR.

• Es muy distinto lo que viven los jueces centrales en la cancha juzgando de cerca las acciones e interpretando el espíritu de las jugadas, a diferencia de lo que aprecian los árbitros del VAR cómodamente en una cabina con varias imágenes desde muchos ángulos, con repeticiones en cámara lenta y jugadas detenidas.

• El VAR debe utilizarse para corregir errores fehacientes de los árbitros en jugadas de gol, en acciones de penalti, en expulsiones y en la identificación de jugadores, pero no para arbitrar los partidos buscando con lupa acciones inadvertidas o ya juzgadas por el criterio del silbante.

• Es evidente que los jueces centrales y los árbitros del VAR en la Liga MX se están saliendo de su esencia y mientras no apliquen la máxima de la FIFA que indica que a menor interferencia del VAR mayor eficacia en el arbitraje, seguiremos viendo cosas ridículas cada jornada.

• Con castigos de un partido a los silbantes que actuaron mal una jornada no se corrige la crisis arbitral del futbol mexicano.

Esta jornada de media semana no fueron designados los silbantes, Marco Antonio Ortiz y Fernando Hernández, debido a su mal desempeño en el Clásico Tapatío y en el juego Cruz Azul contra Toluca, respectivamente, pero seguramente los volverán a designar en la siguiente fecha y esto será cuento de nunca acabar.

erlomo@hotmail.com